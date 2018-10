This Is Us 3×06 | la lotta di Kate e Toby

ilnotiziangolo

(Di martedì 16 ottobre 2018)Is Us 3×06 trama e promo – Il sesto episodio del drama andrà in onda sulla NBC martedì, 30 ottobre 2018. “Gold Star” ci mette in guardia sulla depressione die sulle terribili conseguenze. La trama diIs Us 3×06 prevede ancora una volta l’unione fra Randall e Kevin.Is Us 3×06 trama e anticipazioni Finora abbiamo approfondito in lungo e in largo il passato di Jack, legato al tempo del Vietnam e non solo. Tutto ciò che è accaduto al genitore non fa che ossessionare Kevin, che non riesce quasi più a pensare ad altro. Sembra che l’unica soluzione per conoscere davvero Jack fino in fondo sia andare oltre la figura di genitore. E questo implica tracciare una linea ben precisa che permetta al ragazzo di chiarire tutti i punti interrogativi rimasti aperti. Dopo aver lavorato da solo, è arrivato il momento per l’attore di ...