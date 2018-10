The Great Wall film stasera in tv 16 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

The Great WALL/ Su Italia 1 il film con Matt Damon (oggi - 16 ottobre 2018) : The GREAT WALL, il film d'avventura in onda su Italia Uno oggi, martedì 16 ottobre 2018. Nel cast: Matt Damon, Willem Dafoe e Jing Tian, alla regia Zhang Yimou. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 09:36:00 GMT)

Catherine The Great - la prima immagine di Helen Mirren nei panni della celebre regina russa : Si parte da una ricostruzione meticolosa e fedelissima copiando i quadri presenti all’Ermitage: Catherine the Great con Helen Mirren nei panni della celebre sovrana russa ha molti motivi per essere una serie da rimarcare. Prodotta da Sky e Hbo, Catherine the Great racconta una delle figure femminili più interessanti della storia e insieme mette inscena la sfarzosa e spietata corte russa del 18esimo secolo. Realizzata in quattro parti, la ...