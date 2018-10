TG RDN del 16 10 18

TG RDN del 15/10/18 : CHIESTE CONDANNE PER PESTAGGIO AL ROXY BAR ALLA ROMANINA Condanne a 6 anni, a 5 anni e 8 mesi e a 2 anni e 8 mesi sono state chieste dalla Procura di Romarispettivamente per Alfredo Di Silvio, il fratello Vincenzo e il nonno dei due per il raid compiuto il primo aprile scorso al Roxy Bar di via Salvatore Barzillai, un caffe’ che si trova in zona Romanina. A tutti e’ contestata l’aggravante del metodo mafioso. Vittime furono il ...

TG RDN del 12/10/18 : A ROMA SCIOPERO TRASPORTI: UN ALTRO VENERDI’ NERO E’ stato un altro venerdi’ nero quello di oggi a Roma, a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale che ha coinvolto bus, tram e metro. L’agenzia della Mobilita’ ha registrato riduzioni di corse di bus e tram. Chiusure anche per le ferrovie urbane Roma-Lido e Roma-CivitaCastellana-Viterbo. Traffico e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare e su molte ...

TG RDN dell’ 11/10/18 : CUCCHI, CARABINIERE AMMETTE PESTAGGIO E ACCUSA DUE COLLEGHI Colpo di scena durante il processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, il geometra romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto la settimana dopo all’ospedale Pertini. Il carabiniere Francesco Tedesco ha ammesso il pestaggio e ha accusato i colleghi Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo della violenta aggressione. In ...

TG RDN del 10/10/18 : MINISTRO COSTA: DISCARICA A ROMA? PUNTARE SU DIFFERENZIATA Puntare a un deciso incremento della raccolta differenziata, per evitare di aprire una nuova discarica a Roma. E’ la linea tracciata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, al termine dell’incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “La raccolta differenziata mi sta particolarmente a cuore perche’ se la fai bene comporta un buon riciclo e ...

TG RDN del 09/10/18 : A OSTIA SGOMBERATA CASA OCCUPATA DA FAMIGLIA SILVANO SPADA Nuovo sgombero questa mattina a Ostia di una casa popolare occupata da membri del clan Spada. Oltre 150 agenti della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti in via Forni, per il recupero dell’immobile occupato dalla famiglia di Silvano Spada. Le operazioni si sono svolte senza tensioni poiche’ l’abitazione era vuota. “Abbiamo avviato una stagione di ...

TG RDN dell’ 8/10/18 : SALVINI ATTACCA RAGGI: VEDO ANCHE IO I RIFIUTI E LE BUCHE Nuovo attacco del vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, nei confronti della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Tutti si aspettano qualcosa in piu’. Le vedo anche io la monnezza e le buche” ha detto Salvini durante un’intervista radiofonica, rispondendo a una domanda sull’operato del Campidoglio. “Non dovete chiedere a me un giudizio ma ai ...

TG RDN del 01/10/18 : FLOTTA ‘ECOOLTRA’ PASSA DA 160 A 440 SCOOTER Entro novembre ‘eCooltra’ aumentera’ la propria flotta di scooter elettrici in sharing a Roma, passando da 160 a 440. Tutte le due ruote dell’operatore saranno sostituite con un nuovo modello, Askoll, al 100% made in Italy con una sella ampliata e allungata per una maggiore comodita’ e un sofisticato sistema computerizzato che si interfaccia con la nuova app. ...

TG RDN del 28/09/18 : RIFIUTI, SINDACATI: IL 22 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE AMA “Il 22 ottobre ci sara’ lo sciopero generale dei lavoratori dell’Ama e un presidio in Campidoglio”. Lo ha annunciato oggi il segretario della Funzione pubblica Cgil di Roma e Lazio, Natale Di Cola, durante la manifestazione indetta dai sindacati in Piazza Santi Apostoli. Oltre 500 i lavoratori che hanno partecipato alla protesta per la mancata approvazione in ...

TG RDN del 27/09/18 : CUCCHI, CENTINAIA STUDENTI A PIAZZALE CLODIO PER PROCESSO BIS ‘Sappiamo chi e’ Stato, con Stefano nel cuore, con il sangue negli occhi’. Questo lo striscione esposto questa mattina di fronte al Tribunale di Roma, a piazzale Clodio, dove e’ in corso il processo bis sulla morte di Stefano Cucchi. Imputati cinque carabinieri, tre dei quali per omicidio preterintenzionale. Mentre in Tribunale si svolgevano gli interrogatori, ...

TG RDN del 26/09/18 : RADICALI: RAGGI INFORMI SUBITO ROMANI DEL REFERENDUM SU ATAC “Chiediamo al sindaco Raggi di utilizzare i fondi regionali per poter inviare materiale informativo nelle case dei romani sul referendum dell’11 novembre”. E’ l’appello lanciato oggi da Alessandro Capriccioli e Riccardo Magi dei Radicali, promotori del referendum sulla messa a gara del servizio Tpl di Roma. “Ogni minuto che passa senza chiedere ...

TG RDN del 25/09/18 : ATAC, LICENZIATA MICAELA QUINTAVALLE: IMPUGNERÒ IL PROVVEDIMENTO Dopo 128 giorni di sospensione, la sindacalista dell’Atac, Micaela Quintavalle, e’ stata licenziata. Ad annunciarlo lei stessa, in lacrime, attraverso un video postato su Facebook. “Fa male, mi dispiace non fare piu’ parte di Atac- ha detto Quintavalle- Non ho idea di cosa accadra’ adesso, ma io impugnero’ questo licenziamento. La sindacalista ...

TG RDN del 24/09/18 : SOSPETTO RIGETTO PER PRIMO TRAPIANTO DI FACCIA SU DONNA Rischia di fallire il primo trapianto di faccia in Italia, avvenuto su una donna all’ospedale Sant’Andrea di Roma. La direzione aziendale del nosocomio ha diramato stamani un bollettimo medico preoccupante riguardo l’esito del trapianto. Durante la notte i tessuti trapiantati hanno manifestato segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto. Le condizioni ...

TG RDN del 21/09/18 : RAGGI: DA GOVERNO OK A POTERI SPECIALI, CI SARÀ COMITATO SAGGI Via libera dal Governo ai poteri speciali per Roma. Ad annunciarlo stamani la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “È andata molto bene- ha detto Raggi- Abbiamo chiesto poteri speciali per Roma e abbiamo anche parlato della possibilita’ che questo percorso venga affiancato da un comitato ...

TG RDN del 19/09/18 : REBIBBIA, CLINICAMENTE MORTO ANCHE SECONDO FIGLIO DONNA E’ clinicamente morto il bambino di due anni gettato ieri dalla madre dalle scale di Rebibbia, insieme all’altro figlio deceduto sul colpo. Lo ha comunicato oggi l’ospedale Bambino Gesu’, dove il piccolo era ricoverato, spiegando che e’ stato dato “l’avvio alla procedura di accertamento di morte cerebrale”. Intanto il ministro della Giustizia, ...