Test di Medicina | gli studenti | «Abolirlo sarebbe un grave errore»

vanityfair

: Il governo del mancamento vuole abolire il test di medicina. Pronti per formare i medici del popolo - davidallegranti : Il governo del mancamento vuole abolire il test di medicina. Pronti per formare i medici del popolo - straneuropa : Il governo abolisce il numero chiuso alla facoltà di Medicina Lo scorso anno ha passato il test un candidato su se… - SkyTG24 : Medicina, il governo abolisce il numero chiuso: via il test d'ingresso -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Francesca e Laura non hanno dubbi, aprire a tutti l’accesso all’università dinon produrrà effetti positivi. Mentre palazzo Chigi annuncia l’abolizione deld’ingresso, salvo poi modificare in corsa la dichiarazione spiegando che «si procederà per gradi», loro stavano per uscire dalla lezione di Chirurgia generale dell’università La Sapienza. E, come spesso accade, l’aula era strapiena. «Siamo duecento nel nostro corso», spiega Francesca. «Già con il numero chiuso riscontriamo difficoltà perché siamo tanti e i reparti non possono accoglierci tutti. Ne risentiamo noi ma anche i pazienti, quando per esempio ci ritroviamo ad essere ventidentro una stanza, con i professori, gli specializzanti e il paziente. Non è mai gradevole, sia per noi che dovremmo imparare sia per il malato». A risentirne, secondo Laura, che si è trasferita da ...