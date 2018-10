Terrorismo | A Roma vertice polizie UE

romadailynews

(Di martedì 16 ottobre 2018)– “Incrementare il controllo del territorio ed ottimizzare l’uso delle banche dati, possono rivelarsi il vero valore aggiunto per anticipare e disinnescare la minaccia criminale, soprattutto quella terroristica”. A chiarire gli orizzonti investigativi di lotta alin chiave transnazionale e’ il Prefetto Nicolo’ D’Angelo, direttore centrale della Polizia Criminale, che questa mattina e’ intervenuto all’undicesima riunione dell’ECPN, la Rete di Polizia Delle capitali europee, che si e’ tenuta presso la Scuola superiore di Polizia di via Vanvitelli a. All’annuale appuntamento hanno preso parte i maggiori rappresentanti delle forze di polizia delle Capitali europee. Per la citta’ dierano presenti il Questore Guido Marino e il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Francesco ...