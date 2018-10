Terremoto Marche | scossa di 2 9 avvertita ad Ascoli Piceno | l’epicentro a Roccafluvione

Terremoto oggi ad Ascoli Piceno : scossa M 2.9 nelle Marche/ Ultime notizie INGV - epicentro a Roccafluvione : Marche, Terremoto oggi ad Ascoli Piceno: scossa M 2.9 con epicentro a Roccafluvione. Dati e Ultime notizie INGV: non ci sono danni o feriti. La donazione dei militari del Genio ad Arquata(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:11:00 GMT)

Marche : scossa di Terremoto moderata avvertita ad Ascoli Piceno - 16 ottobre 2018 : scossa di terremoto modesta avvertita nelle Marche, epicentro nell'ascolano. Ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto è stata registrata oggi 16 ottobre 2018, esattamente alle 14.10,...

Una domenica nelle Marche con i produttori dell'area del Terremoto : ... si terrà la prima Convention di BestoftheApps , il progetto realizzato dalla Fondazione Merloni e Fondazione Vodafone Italia per aiutare a far ripartire l'economia del Centro Italia dopo il sisma. L'...

Terremoto - Coldiretti : -140 milioni nelle Marche - latte a -35% : Sarebbero i primi ad aver bisogno di una mano eppure sono i primi a darla al prossimo. Tra le aziende marchigiane terremotate ce n’e’ anche una che ha deciso di donare cio’ che non sara’ venduto al mercato di Campagna Amica nel Villaggio Coldiretti che si chiude oggi a Roma. Una testimonianza di solidarieta’ che arriva dalla stalla sociale La Comune di Rotella (Ascoli Piceno): ha donato il so yogurt per la Caritas. ...

Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana : “Dedico la corona alle Marche e al Centro Italia devastato dal Terremoto” : Miss Italia 2018, eletta la scorsa notte a Jesolo, è Carlotta Maggiorana, nata a Montegiorgio, un Comune del Fermano danneggiato dal terremoto del Centro Italia. “Dedico questa corona alla mia regione, le Marche, e al Centro Italia devastato dal terremoto“, ha dichiarato, nella speranza che il titolo possa rappresentare “un simbolo di rinascita e riscatto dopo tanto dolore“. La sua prima fascia, quella di Miss Marche, ...

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana : 'Da questo successo il rilancio delle Marche colpite dal Terremoto' : Carlotta Maggiorana: dalla nuova Miss Italia un pensiero per il papà Marcello morto dieci anni fa e uno per la propria terra devastata dal terremoto. ' Dedico questa corona alla mia regione, le Marche,...

Terremoto - Giornata delle Marche : premio alla Protezione Civile : “Il 10 dicembre prossimo, in occasione della Giornata delle Marche, assegneremo il premio del Presidente a tutti i volontari della Protezione Civile regionale, accompagnati dal capo del dipartimento nazionale Angelo Borrelli”. Lo ha anticipato oggi il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, durante il suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione della scuola provvisoria di via D’Alessandro, a San ...

Marche - la terra trema ancora dopo due anni : Terremoto di magnitudo 3.6 a Ussita : A Ussita, in provincia di Macerata, nella tarda serata di ieri sera è stata avvertita una nuova, ennesima, scossa di terremoto: il borgo appenninico era già stato distrutto dai sismi del 26 e 30 ottobre 2016.Continua a leggere

Marche : scossa di Terremoto ben avvertita maceratese - ascolano e perugino nella notte : scossa di terremoto avvertita chiaramente al centro Italia, epicentro nelle Marche. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nella tarda serata di martedi 11 settembre 2018,...

Terremoto - nuova scossa nella notte al Centro Italia : epicentro sui Monti Sibillini al confine tra Marche e Umbria [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Marche : lieve scossa di Terremoto avvertita nel fermano - dati INGV : Debole scossa di terremoto avvertita tra maceratese e fermano, ecco i dati INGV. Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi, 7 settembre 2018, esattamente alle 07.44, nelle...

Terremoto nelle Marche - nonna Peppina torna a casa a Fiastra : Seduta fuori casa a prendere l'aria buona di Fiastra , più serena, dopo un pranzo in famiglia con le due figlie Gabriella e Agata e i parenti, come non le accadeva da undici mesi. Il ritorno nella ...