Tennistavolo | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | dominio Cina Torneo a squadre miste

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Jamila Laurenti e Matteo Mutti escono agli ottavi della prova a squadre : L’Italia del Tennistavolo esce agli ottavi di finale della prova a squadre alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: Jamila Laurenti e Matteo Mutti sono stati sconfitti da Europa1, composta dalla serba Sabina Surjan e dallo svedese Truls Moregard, con il punteggio di 0-2. In entrambi i singolari però gli azzurrini avrebbero potuto vincere: Laurenti ha ceduto alla serba per 2-3 dopo essere stata in vantaggio di due set e 7-5 nel terzo e a ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : l’Italia va agli ottavi! Superata la Germania : L’Italia del Tennistavolo è agli ottavi di finale della prova a squadre alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: Jamila Laurenti e Matteo Mutti hanno sconfitto la Germania in quello che difatti era già uno scontro ad eliminazione diretta, chiudendo al secondo posto nel Girone D alle spalle della Cina, che ha terminato battendo agevolmente anche la Nigeria. Di seguito i risultati odierni: Italia-Germania 2-1 Jamila Laurenti-Franziska ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : dominio Cina. Singolari a Sun Yingsha e Wang Chuqin : Con Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati agli ottavi di finale, si sono conclusi senza sussulti patriottici per l’Italia i tornei di singolare del Tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove si sono disputate oggi le finali, che hanno visto due grandi sorprese. Nel torneo maschile il cinese Wang Chuqin, numero 6 del seeding, ha superato il favoritissimo talento nipponico Tomokazu Harimoto, numero 1 del tabellone e ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti escono agli ottavi di finale : Forse era tutto scritto nel destino: Matteo Mutti e Jamila Laurenti, che avevano staccato assieme il pass per il torneo di singolare di Tennistavolo delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, sono usciti in contemporanea, negli ottavi di finale della rassegna dopo essere stati sfortunati nel sorteggio trovando due tra i più forti avversari del lotto. Matteo Mutti ha ceduto per 1-4 (9-11, 11-6, 4-11, 9-11, 3-11) al romeno Cristian Pletea, numero ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti volano agli ottavi di finale grazie alle vittorie odierne : Ottime notizie giungono dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nell’ultima gara della prima fase dei tornei di singolare, Matteo Mutti e Jamila Laurenti conquistano l’accesso agli ottavi di finale di domani vincendo le decisive sfide odierne e passando così entrambi come secondi del girone. Matteo Mutti ha battuto per 4-1 (11-9, 4-11, 11-9, 11-8, 11-9) l’argentino Martin Betancor Fernandez ed ha così ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Matteo Mutti e Jamila Laurenti chiudono con una vittoria ed una sconfitta a testa la prima giornata : Ancora una vittoria ed una sconfitta alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nella seconda partita della prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha perso, mentre Jamila Laurenti ha vinto. Entrambi gli azzurrini domani si giocheranno l’accesso agli ottavi nella terza e decisiva sfida. Matteo Mutti ha ceduto allo svedese Truls Moregard per 1-4 (7-11, 2-11, 11-13, 11-8, 14-16), mentre nello stesso raggruppamento ...

Tennistavolo - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : inizia bene Matteo Mutti - sconfitta per Jamila Laurenti : iniziano con una vittoria ed una sconfitta le Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il Tennistavolo italiano: nella prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha vinto la partita d’esordio, mentre Jamila Laurenti ha ceduto ad un’avversaria più quotata. I due scenderanno ancora in campo nella notte. Nel torneo di singolare maschile Matteo Mutti ha sconfitto il nordcoreano Kim Song Gun per 4-0 (11-6, 11-6, 11-6, 11-5) nel Gruppo C, dove ...