Tennis | esordio vincente per Fabbiano a Ningbo

Tennis - Mosca : ottimo esordio di Napolitano : TORINO - esordio positivo per Stefano Napolitano nelle qualificazioni della ' VTB Kremlin Cup ', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari che si disputa sul veloce indoor di Mosca , ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di martedì 9 ottobre. Thiem e Cilic subito fuori - esordio ok per Djokovic : Sono due i grandi risultati a sorpresa della giornata al Masters 1000 di Shanghai: Marin Cilic è stato eliminato in due set dal rampante cileno Nicolas Jarry, che dimostra di valere ben più dell’attuale numero 48 del ranking ATP col 2-6 7-6(6) 7-5 rifilato al croato; inoltre, Matthew Ebden è riuscito a far finire la corsa di Dominic Thiem per 6-4 6-7(8) 7-6(4), mettendo a nudo una volta di più tutte le incertezze dell’austriaco sul ...

WTA Hong Kong – Esordio easy per Svitolina : la Tennista ucraina supera in due set Hon : Elina Svitolina supera Priscilla Hon all’Esordio nel WTA di Hong Kong: la tennista ucraina si impone con semplicità in due set Esordio sul velluto per Elina Svitolina nel WTA di Hong Kong. La tennista ucraina, che ha aperto la settimana da numero 5 del mondo, ha vinto il suo match d’Esordio in 1 ora e 11 minuti, eliminando l’Australiana Priscilla Hon in due semplici set, vinti con il punteggio di 6-2 / 6-3. La campionessa in carica degli ...

WTA Linz – Esordio positivo per Camila Giorgi : la Tennista azzurra supera la francese Parmentier : Esordio positivo per Camila Giorgi nel WTA di Linz: la tennista azzurra supera la francese Pauline Parmentier in due set Dopo l’eliminazione al primo turno di Wuhan, Camila Giorgi si sposta dall’Asia in Europa, esordendo con un successo nel WTA di Linz. Sul cemento austriaco la tennista azzurra ha superato in 1 ora e 26 minuti la francese Pauline Parmentier. Camila Giorgi, attualmente miglior tennista azzurra nel ranking mondiale femminile ...

ATP Shanghai – Successo per Djokovic all’esordio : il Tennista serbo liquida Chardy : Novak Djokovic bagna l’esordio nell’ATP di Shanghai con una vittoria: il tennista serbo supera Chardy in due set Novak Djokovic trionfa all’esordio nell’ATP di Shanghai. Il tennista serbo, che ha iniziato la settimana da numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto dopo 1 ora e 25 minuti di gioco sul francese Chardy (numero 41 ranking ATP). Djokovic, che ha scelto di saltare Pechino per dosare le energie in vista del finale di ...

WTA Tianjin – Esordio ok per Pliskova : la Tennista ceca supera Lepchenko al terzo set : Vittoria all’Esordio nel WTA di Tianjin per Karolina Pliskova: la tennista numero 6 al mondo supera Varvara Lepchenko in 3 set Esordio con vittoria per Karolina Pliskova nel primo turno del WTA di Tianjin. La tennista ceca stecca nel tie-break del secondo set, ma si impone nel terzo periodo di gioco contro Varvara Lepchenko. Pliskova, attualmente numero 6 del mondo, ha vinto il match dopo 2 ore e 33 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 ...

WTA China Open – Osaka liquida Diyas in poco più di un’ora : esordio da applausi per la Tennista nipponica : Vittoria in scioltezza per Naomi Osaka all’esordio nel China Open: la tennista nipponica supera Zarina Diyas in poco più di un’ora Basta 1 ora e 9 minuti a Naomi Osaka per ottenere una vittoria convincente nell’esordio del China Open. La tennista nipponica, fresca vincitrice a sorpresa degli US Open, ha liquidato con semplicità la kazaka Zarina Diyas, imponendosi in due set con il punteggio di 4-6 / 3-6. Al secondo turno del torneo cinese, ...

Tennis - ATP 250 Shenzhen : Andreas Seppi sconfitto all’esordio da Albert Ramos-Vinolas dopo aver avuto due match point : Esce subito sconfitto dal torneo di Shenzhen Andreas Seppi: l’azzurro è stato battuto, non senza rimpianti, dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Il punteggio finale dell’incontro di primo turno del 250 cinese è di 6-7(5) 7-6(7) 6-3 in favore dell’iberico, che ha salvato due palle del match toccate in sorte all’italiano. L’unico altro precedente tra i due a livello ATP l’aveva vinto Seppi a Monaco nel 2014 (in ...

WTA Wuhan – Ostapenko ko all’esordio : la Tennista lettone sconfitta da Gavrilova al primo turno : Jelena Ostapenko eliminata all’esordio nel WTA di Wuhan: la tennista lettone si arrende a Daria Gavrilova al primo turno del torneo cinese Finale di stagione amaro per Jelena Ostapenko. Dopo il ko al secondo turno a Tokyo, la tennista lettone inanella un altro brutto risultato, subendo una cocente eliminazione al primo turno del WTA di Wuhan. La tennista lettone, attualmente scivolata fuori dalla top 10 (12ª WTA), è stata sconfitta ai ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Matteo Berrettini supera all’esordio lo spagnolo Garcia-Lopez : Buona la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP di San Pietroburgo. All’esordio nel torneo azzurro il Tennista romano ha sconfitto lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 della classifica, in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore ed un minuto di gioco. Un primo set molto equilibrato, dove è il servizio a dominare. Berrettini difende una palla break nel quarto gioco e poi non concede nulla all’avversario. Si ...

Tennis : buon esordio di Federer : Roger Federer , ATP 2, ha probabilmente iniziato come meglio non avrebbe potuto la sua avventura agli US Open. Il renano ha infatti sconfitto con il...