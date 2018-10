Tennis | Berrettini subito fuori a Mosca

Tennis – Atp Mosca : Berrettini eliminato al primo turno - Rosol trionfa in tre set : Esordio negativo per Matteo Berrettini nel Torneo Atp di Mosca: l’azzurro ko al primo turno Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Mosca (cemento indoor, montepremi 856.445 dollari). L’azzurro, numero 54 del mondo, si è arreso al ceco Lukas Rosol, numero 171 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 in un’ora e 48 minuti. ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini lotta ma deve cedere a Kyle Edmund. L’azzurro ko in tre set negli ottavi di finale : Matteo Berrettini lotta ma deve cedere la britannico Kyle Edmund nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di Pechino 2018. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-7 7-5 in un match durato 2 ore 51 minuti di partita. Una battaglia Tennistica in cui ha prevalso il n.16 del ranking che affronterà il serbo Dusan Lajovic nel prossimo turno. Nel primo set, dopo un scambio iniziale di break e controbreak, ...

Tennis - a Pechino trio azzurro agli ottavi. Ok Fognini - Berrettini e Cecchinato : Tre azzurri promossi agli ottavi del torneo di Pechino, Cina, montepremi di 3.401.860 dollari, cemento, combined con un Wta Premiere,. Dopo Berrettini e Cecchinato, passa il turno anche Fabio Fognini. ...

Tennis - Pechino : Berrettini al secondo turno : ROMA - Esordio positivo per Matteo Berrettini al ' China Open ', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino , in Cina , combined con un Wta Premiere ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini supera Leonardo Mayer e va al secondo turno : Matteo Berrettini, dopo aver superato le qualificazioni, vince anche l’incontro valido per il primo turno del torneo ATP 500 di Pechino battendo in due set l’argentino Leonardo Mayer, numero 52 al mondo, con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e sedici minuti di gioco ed agli ottavi di finale affronterà il britannico Kyle Edmund, numero 5 del seeding e 16 della classifica. Nel primo set l’azzurro parte male al servizio, dovendo ...

Tennis - ATP Pechino : Berrettini asfalta Mayer : Tennis, ATP Pechino, Berrettini ha superato il primo turno abbastanza agilmente: Mayer ko, adesso ci sarà Edmund sulla sua strada Tennis, ATP Pechino: ottima prova del nostro Berrettini, il quale in mattinata ha superato Mayer nel torneo cinese approdando al secondo turno del tabellone. Un 6-3 6-2 abbastanza netto in favore dell’azzurro, il quale troverà adesso sulla sua strada il difficile ostacolo rappresentato da Kyle Edmund. Nel ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale del torneo cinese : ... ha sconfitto ieri la wild card cinese Zhizhen Zhang, numero 340 ATP, con il punteggio di 6-3 6-2, ed oggi si è ripetuto, con il medesimo score contro il ceco Jiri Vesely, numero 90 al mondo, nel ...

Tennis - ATP Pechino 2018 : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale del torneo cinese : Matteo Berrettini entra nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Pechino: l’azzurro va a rinforzare la pattuglia di italiani ai nastri di partenza della competizione sul cemento outdoor cinese. Presenti infatti nel main draw anche Fabio Fognini, Marco Cecchinato ed Andreas Seppi. Berrettini al primo turno potrebbe incrociare lo stesso Fognini, l’argentino Leonardo Mayer, oppure uno degli altri tre qualificati. L’azzurro, ...

Tennis - ATP Chengdu 2018 : Matteo Berrettini lotta ma cede in tre set a Matthew Ebden. L’azzurro ko agli ottavi di finale : Ci ha provato il nostro Matteo Berrettini, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Chengdu (Cina), ma dopo una lunga battaglia ha dovuto alzare bandiera bianca. L’azzurro è stato sconfitto dall’australiano Matthew Ebden, n.47 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 7-6 (3) in 2 ore e 3 minuti di partita. Un match, come detto, molto lottato in cui il giovane Tennista romano è stato capace di rimettere in piedi la partita, ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : nel torneo di doppio trionfano Matteo Berrettini e Fabio Fognini : Al primo torneo di doppio giocato insieme, Fabio Fognini e Matteo Berrettini trionfano a San Pietroburgo, superando in finale la coppia numero 3 del tabellone, composta dal ceco Roman Jebavy e dall’olandese Matwe Middelkoop. Sul cemento indoor russo gli azzurri si sono imposti per 7-6 (6) 7-6 (4) dopo un’ora e 39 minuti di gioco. Nel primo set si inizia con una serie di break e controbreak: Berrettini perde il servizio a zero, ma la ...