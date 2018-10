Tennis – Atp Mosca | nessun problema per Seppi | l’azzurro non lascia scampo allo slovacco

Tennis – Atp Mosca : Berrettini eliminato al primo turno - Rosol trionfa in tre set : Esordio negativo per Matteo Berrettini nel Torneo Atp di Mosca: l’azzurro ko al primo turno Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Mosca (cemento indoor, montepremi 856.445 dollari). L’azzurro, numero 54 del mondo, si è arreso al ceco Lukas Rosol, numero 171 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-4 in un’ora e 48 minuti. ...

Tennis - Ranking ATP (15 ottobre) : Rafael Nadal in testa - Djokovic sorpassa Federer e insegue. Fognini 14° : Un cambiamento importante nella top ten del Ranking ATP aggiornato a lunedì 15 ottobre. Novak Djokovic sale in seconda posizione scavalcando Roger Federer e si mette in scia a Rafael Nadal che rimane sempre al comando. Il serbo, grazie alla vittoria ottenuta nel Masters 1000 di Shanghai, è salito a quota 7445 punti cioè 115 in meno rispetto allo spagnolo ancora fermo ai box per un infortunio. Quarta piazza per l’argentino Juan Martin Del ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai 2018 : Djokovic spazza via Zverev - Coric elimina Federer! : I due finalisti del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai saranno il croato Borna Coric ed il serbo Novak Djokovic: questa la sentenza delle semifinali odierne. In due incontri molto diversi da quelli che ci si attendeva, hanno avuto la meglio rispettivamente sull’elvetico Roger Federer, e sul tedesco Alexander Zverev. Nella semifinale della parte alta del tabellone il croato ha battuto lo svizzero con un duplice 6-4 in un match che ha visto ...

ATP Shanghai – Impresa Cecchinato! Che rimonta contro Chung : il Tennista azzurro trionfa al tie-break del 3° set : Marco Cecchinato ottiene un grande successo nei sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista azzurro supera il next-gen coreano Chung al tie-break del terzo set Marco Cecchinato avanza agli ottavi dell’ATP di Shanghai e lo fa con ottenendo una vittoria importante e prestigiosa. Il tennista sicialiano, attualmente numero 21 del ranking mondiale maschile, conferma che quella che sta per concludersi è stata una stagione di grande ...

ATP Shanghai – Seppi lotta ma si arrende ad Edmund : il Tennista azzurro sconfitto in due set : Andreas Seppi prova ad impensierire Kyle Edmund ma esce sconfitto dalla sfida dei sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista britannico trionfa in 2 set Niente da fare per Andreas Seppi ai sedicesimi di finale dell’ATP di Shanghai. Il tennista azzurro non riesce a superare il duro ostacolo rappresentato da Kyle Edmund. Seppi, numero 47 del ranking mondiale maschile, si è arreso al giovane tennista britannico (n°14 ATP) dopo 1 ...

Tennis - ATP Masters 1000 Shanghai : i risultati di martedì 9 ottobre. Thiem e Cilic subito fuori - esordio ok per Djokovic : Sono due i grandi risultati a sorpresa della giornata al Masters 1000 di Shanghai: Marin Cilic è stato eliminato in due set dal rampante cileno Nicolas Jarry, che dimostra di valere ben più dell’attuale numero 48 del ranking ATP col 2-6 7-6(6) 7-5 rifilato al croato; inoltre, Matthew Ebden è riuscito a far finire la corsa di Dominic Thiem per 6-4 6-7(8) 7-6(4), mettendo a nudo una volta di più tutte le incertezze dell’austriaco sul ...