Teatro | torna a Nuoro ' Macbettu' per stagione all' Eliseo

Teatro : torna a Nuoro 'Macbettu' : A Nuoro torna Ten, la programmazione di Sardegna Teatro che ha già preso avvio con la compagnia Is Mascareddas, da giovedì 11 a domenica 15 ottobre, protagonista con tre spettacoli del Festival ...

Teatro : torna a Nuoro 'Macbettu' : "La funzione del Teatro non è solo quella di fare spettacoli ma anche la produzione: il coinvolgimento della città e Teatro Sardegna lo stanno facendo egregiamente", ha chiarito.

La sfida teatrale più amata d'Italia - torna sul palco del Teatro di Rebecca a Perugia : Gli spettacoli della rassegna oltre ad emozionare e divertire possono accendere il desiderio di provare l'emozione di salire sul palco ad inventare storie usando solo la propria fantasia: per chi ...

'Andar per fiabe' a Pesaro e dintorni - torna il Teatro per bambini : La domenica pomeriggio sarà animata da spettacoli dal vivo, letture ad alta voce, laboratori, mostre , come quelle nate dalla collaborazione con il pittore, illustratore e scultore Michele Ferri e ...

Tra feste e spettacoli - torna il Teatro per famiglie all'Almagià di Ravenna : Tre momenti unici dedicati alle famiglie, con la possibilità di trascorrere tutto il pomeriggio fino all'ora di cena, fra laboratori, installazioni e spettacoli. Continua il progetto "Il piccolo ...

Torna ''Insieme a Teatro'' con sei spettacoli : Gli spettacoli saranno la domenica pomeriggio alle ore 16.00, con partenza da piazza XX settembre alle 14.00 . I prezzi dei biglietti , per i gruppi costituiti da almeno 15 persone, e del trasporto ...

Principio d'incendio al Teatro La Fenice : ventidue anni dopo il rogo torna la paura : Situazione sotto controllo a Venezia per un Principio d'incendio al Gran Teatro La Fenice. Negli occhi dei soccorritori il...

Incendio al Teatro La Fenice - ventidue anni dopo il rogo a Venezia torna la paura : Situazione sotto controllo a Venezia per un principio d'Incendio al Gran Teatro La Fenice. Negli occhi dei soccorritori il...

Torna il Premio Persefone al Teatro Sala Umberto : Torna il Premio Persefone con grandi protagonisti dello spettacolo il 1 ottobre al Teatro Sala Umberto, alle ore 21.00. Grande attesa per il Premio Persefone, tra cinema e narrativa. Anche per quest’anno il prestigioso riconoscimento, fondato nell’ambito delle Feste di Persefone “Teatro e Danza” che si tenevano dinanzi al Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento, Torna sotto i riflettori per celebrare la sua XVII Edizione. Un ...

Paolo Poli è tornato al Teatro Valle : ... quasi ad assurgere, involontariamente a contraltare " privo di retorica, più bonario e empatico ma altrettanto lucido " di Pier Paolo Pasolini E nella felicità di quegli spettacoli "all'antica", ...

Torna a Rimini 'Le voci dell'anima' - esaltazione del connubio tra Teatro e danza : Diversi i temi trattati negli spettacoli teatrali e nelle performance di danza: spazio, vita, morte, desideri, paure, ambiguità sessuale, guerra, prigionia, libertà, potere. Si apre il sipario sabato ...

EPCC a Teatro - Alessandro Cattelan torna su Sky Uno in prima serata : Debuttano in prima serata le interviste, l’ironia e l’irriverenza da sempre marchio di fabbrica di E POI C’È Cattelan, il late night show, produzione originale di Sky Uno. E POI C’È Cattelan A Teatro è infatti il nuovo appuntamento con Alessandro Cattelan, il suo show e nuovi grandi ospiti, volti di primissimo piano del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità. Dal 25 s...

Amanti del Teatro tutti sul palcoscenico - tornano i laboratori de "Il Volo del coleottero Teatro Musica" : ... giovani, adulti, famiglie e appassionati che partecipa a tutte le attività proposte: dai laboratori agli spettacoli, dagli stage di formazione alle giornate artistiche fino alle rassegne teatrali. ...

Rete dei parchi salentini e progetto LandXcape : torna il Teatro nelle case dei contadini di Torre Guaceto : ... ha raccontato in Italia, Svizzera, Spagna, Cile, Polonia, in italiano e in spagnolo, ricevendo premi e riconoscimenti prestigiosi e, soprattutto, è l'ideatore degli spettacoli teatrali nelle case ...