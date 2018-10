Tarana Burke | la fondatrice del #MeToo | «Raccontare per tornare a vivere»

vanityfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Susan Sarandon e Rosa ClementeEmma Watson e Marai Larasie Michelle WilliamsAmy Poehler e Saru JayaramanAi-jen Po e Meryl StreepEmma Stone e Billie Jean KingCalina Lawrence e Shailene Woodley Le attiviste ai Golden GlobesLe attiviste ai Golden GlobesLe attiviste ai Golden GlobesLe attiviste ai Golden GlobesLe attiviste ai Golden Globesnon avrebbe mai pensato che il «suo» movimento sarebbe diventato quel fenomeno globale che è oggi. Perché non tutti sanno che non è stata l’attrice Alyssa Milano a inventarsi il. Più di 10 anni fa, infatti, l’attivistaha creato l’originale movimento Me Too su MySpace, il social network in viga nei primi anni del 2000. Il 15 ottobre del 2017 l’attrice ha condiviso su Twitter quell’«anche io» su suggerimento di un’amica per mettere insieme «donne che siano state violentate o molestate» all’inizio di quello che è ...