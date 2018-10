Tap | in Puglia cresce la rivolta contro i Cinque Stelle Emiliano | Una ritirata

Tap - cresce la tensione tra i Cinque Stelle. Emiliano accusa : "In Puglia una ritirata indegna" : Infuria la polemica alla vigilia della decisione finale del ministero dell'Ambiente sulla correttezza dell'iter seguito per la costruzione del gasdotto Tap che collegherà l'Azerbaijan all'Italia

Con Tap si sgretola il 'modello M5s' in Puglia : Il matrimonio tra il Movimento 5 stelle e la Puglia, terza regione per consensi ai grillini dopo Campania e Sicilia alle ultime elezioni, sembra andare incontro a una profonda crisi di fiducia ora che ...

No Tap - cosa significa : il gasdotto tra Azerbaigian e Puglia e il movimento di protesta - : Lungo 878 km, porterà ogni anno in Europa 10 miliardi di metri cubi di gas. Attraverserà Turchia, Grecia, Albania e Italia. Mentre lo stop alla costruzione sembra sempre più improbabile, le ...

Puglia : lieve scossa di terremoto superficiale avvertita a TriniTapoli-Barletta - dati INGV : Debole scossa di terremoto sulla costa pugliese. Epicentro su Trinitapoli, vicino Barletta. Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 15 ottobre 2018, esattamente alle...

Infermieri precari Puglia senza contratto : “Usati come Tappabuchi per anni - ora ci cacciano” : La protesta degli Infermieri precari dell'Asl di Bari che alla scadenza del loro attuale contratto, non essendo rientrati nelle stabilizzazioni previste del decreto Madia, si ritroveranno senza lavoro visto che la Regione Puglia ha annunciato che per le nuove assunzioni ricorrerà alle graduatorie del concorso regionale.Continua a leggere

Barbara Lezzi - pace con Emiliano : "Puglia non rischia fondi Ue"/ Governo - frizioni con Conte su gasdotto Tap? : Barbara Lezzi, pace con Emiliano: "Puglia non rischia fondi Ue". Ultime notizie Governo, frizioni con Conte su gasdotto Tap? Ecco le parole del ministro per il Sud(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:40:00 GMT)