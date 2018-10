ilfattoquotidiano

: Tap, i ministri Lezzi e Costa: “Abbiamo mani legate, no alternative”. Il sindaco di Melendugno: “Servono indagini”… - Cascavel47 : Tap, i ministri Lezzi e Costa: “Abbiamo mani legate, no alternative”. Il sindaco di Melendugno: “Servono indagini”… - GjergjiOrnaldo : Quindi la linea del PD su F-35, Ilva e TAP qual è? Tacciare il M5S di incoerenza coi proclami elettorali perché non… - Pierp1980 : @jhdllngr @matteorenzi Era come quella del NO TAP NO TAV NO ILVA, via i vaccini, Alfano dimettiti, i 30 miliardi di… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dopo il Consiglio deia Palazzo Chigi, si è svolto un incontro sul Tap. Presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro per il Sud, Barbara, con i parlamentari pugliesi del M5S e ildi Melendugno, Marco Potì. Al termineammette che per lo stop all’opera ci sono poche speranze: “Purtroppo il sentiero è molto stretto, ci sono ancora delle verifiche che verranno svolte nelle prossime 24-36 ore e che verranno svolte dal ministro”. Si cercano profili di illegittimità. “Stiamo facendo una verifica sulle cartografie – dichiara il ministro dell’Ambiente – ma se non ci saranno profili di illegittimità, non c’è alternativa. Abbiamo lema non perché l’abbiamo voluto noi”. Ildi Melendugno, Potì confida in questo supplemento d’indagine per cercare possibili falle nel processo di realizzazione del Tap. L'articolo ...