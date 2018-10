Tap | 36 ore per decidere Lezzi | Stop ha costi troppo alti Potì | Opera

Tap - governo si prende altre 36 ore. Ma Lezzi dice : “Abbiamo le mani legate - lo stop avrebbe un costo troppo alto” : Il governo prende tempo sulla sorte del gasdotto Tap, ma la strada sembra ormai portare al via libera ai lavori. È quello che emerge dopo l’incontro avuto nella tarda serata di lunedì dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dalla ministra del Sud Barbara Lezzi e dal collega dell’Ambiente Sergio Costa a Palazzo Chigi con il sindaco di Melendugno, Marco Potì, e alcuni esponenti e parlamentari pugliesi del M5s per fare il punto sul progetto. ...

36 ore per decidere sul gasdotto Tap il governo prende tempo ma avverte troppo costoso fermare il progetto : Per il ministro del sud Lezzi il sentiero ad un possibile stop appare molto stretto. 'Non arretreremo di un passo' promettono i movimenti No Tap -

Tap - il ministro Lezzi : scelta in 24-36 ore ma lo stop ha costi troppo alti : Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per ...

Tap - 36 ore per decidere - Governo prende tempo per verifica. Maggiore : 'Se ripartono i lavori gli eletti M5s si dimettano' : Questo progetto si ferma perché Tap ha commesso delle illegalità e illegittimità: ci sono errori progettuali e falsificazione dei documenti, quindi si ferma non per responsabilità politica ma per ...

Tap - Lezzi : scelta in 36 ore ma stop ha costi troppo alti : "Nelle prossime 24-36 ore prenderemo una decisione" sul Tap. Lo annuncia il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul Gasdotto Trans-Adriatico. "Abbiamo le mani ...

