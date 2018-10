Tale E Quale Show | anticipazioni sesta puntata | Milly Carlucci quarto giudice

Blastingnews

: Devo tutto a quest’uomo, a questo grande Artista. Tutta la mia modesta carriera. Sono un sorcino fortunato per esse… - GioPanariello : Devo tutto a quest’uomo, a questo grande Artista. Tutta la mia modesta carriera. Sono un sorcino fortunato per esse… - scialpi : Di mezzo ce sempre il nome #scialpi - GonnaDonna : Ok allora continua sulla strada di attore. A Tale&Quale ha partecipato quest’anno alle selezioni, ma essendo una pi… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Venerdì 19 ottobre viene trasmessa su Rai Uno ladi '' VIDEOpresentato da Carlo Conti. Sara'che avra' modo di parlare del tour di 'Ballando On The Road' che partira' all'inizio del mese di novembre. La presentatrice di 'Ballando Con Le Stelle' andra' ad affiancare gli altri tre giudici: Vincenzo Salemme, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. In questa stagione dialcuni concorrenti si sono distinti per la capacita' di avvicinarsi al cantante. Un esempio si ritrova in Antonio Mezzancella che nella scorsasi è messo a confronto con l'imitazione di Eros Ramazzotti. Roberta Bonanno, dal canto suo sta facendo un ottimo percorso e nel precedente appuntamento è diventata Alessandra Amoroso. Giovanni Ciacci dopo l'invito di, ospite atteso della prima tappa di 'Ballando On The ...