Take It Easy – La proposta Jaguar Land Rover per una soluzione finanziaria accessibile

sportfair

: @BriennedeDarth @HGQuinto osti no recordo quan es D: ja sortirà, take it easy - erakkia : @BriennedeDarth @HGQuinto osti no recordo quan es D: ja sortirà, take it easy - InMyMind80 : @PieraBelfanti @mariobianchi18 Per me è Paoletta Egonu da anni. Relax, take it easy ;-) - DavidBasco86 : @bakshihrundi1 @SoloMilan68 @LUZrossonero Sisi lo so, tu sei molto serio e formale diciamo..io non sempre, diciamo… -

(Di martedì 16 ottobre 2018)lancia la formualIt, applicabile ai modellidella PACE Family: una, conveniente e con ancora più valore Sempre nell’ottica di offrire programmi che esprimano al meglio la mission aziendale che pone i Clienti al centro del mondo dei servizi pensati per loro,Financial Services rafforza in Italia l’impegno del gruppo attraverso l’erogazione di prodotti finanziari connessi alla mobilità, proposti direttamente in Concessionaria. Tali servizi saranno presentati da personale competente, che opera a stretto contatto con la Casa, in grado di guidare il cliente verso una scelta intelligente e ponderata di acquisto ed utilizzo. Nasce così la formulaIt, inizialmente applicabile ai modellidella PACE Family: E-Pace, F-Pace, I-Pace e che, in futuro, sarà estesa agli altri modellie ...