Taglio vitalizi | Senato | ok a delibera con 10 sì e un astenuto

Vitalizi - approvato il Taglio al Senato. Festa M5s davanti a palazzo Madama : “Giornata storica” : “La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli, un astenuto e altri che non hanno partecipato al voto”. A dirlo è stato il questore del Senato Paolo Arrigoni (Lega), uscendo dal Consiglio di presidenza che ha approvato il taglio sui Vitalizi. Con un doppio striscione con la scritta “56 milioni di euro risparmiati” e “#bye bye Vitalizi“, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno ...

Il Senato approva il Taglio dei vitalizi : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera che taglia i vitalizi per gli ex-parlamentari, ricalcolando l'assegno secondo il sistema contributivo. Lo riferiscono fonti parlamentari.Il provvedimento, che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la delibera Fico, è stata approvata, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, dal Consiglio di presidenza con 10 voti favorevoli e un ...

Taglio dei vitalizi - arriva l’ok del Senato. Esultanza 5 stelle : “ce l’abbiamo fatta” : Un altro passo in avanti sul Taglio agli sprechi della politica: dopo la Camera, anche Il consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera sul Taglio dei vitalizi. “La delibera è stata approvata con 10 voti favorevoli, un astenuto e altri che non hanno partecipato al voto”. A dirlo è stato il questore del Senato Paolo Arrigoni (Lega). “Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye vitalizi anche per gli ex senatori. ...

Il Senato approva il Taglio dei vitalizi - ma gli ex parlamentari ora chiedono i danni : Il taglio dei vitalizi è stato adottato dal Senato con una delibera identica a quella già approvata alla Camera e sarà in...

Taglio vitalizi - via libera del senato/ Ultime notizie - Di Maio e il Movimento 5 Stelle esultano “Bye bye” : Taglio vitalizi, via libera del senato. Ultime notizie, il ministro Di Maio e il Movimento 5 Stelle esultano “Bye bye, evviva!". Altro via libera per l'addio delle pensioni d'oro(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Vitalizi - via libera del Senato al Taglio. Di Maio : «Bye bye privilegi» - M5S festeggiano in strada : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. LEGGI ANCHE Vitalizi,...

Vitalizi : Senato approva Taglio : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera che taglia i Vitalizi per gli ex-parlamentari, ricalcolando l'assegno secondo il sistema contributivo. Lo riferiscono fonti parlamentari.Il provvedimento, che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la delibera Fico, è stata approvata, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, dal Consiglio di presidenza con 10 voti favorevoli e un ...

Vitalizi - via libera del Senato al Taglio. Di Maio : «Bye bye privilegi» : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. LEGGI ANCHE Vitalizi,...

Vitalizi - dopo 3 mesi anche il Senato dà via libera al Taglio dei privilegi : Pd e Fi escono al momento del voto : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari: 10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd e Forza Italia sono usciti al momento del voto. “Detto, fatto”, ha ...

Vitalizi - anche il Senato dà via libera al Taglio dei privilegi : approvata la delibera : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. Dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari. “Abbiamo agito in tempi rapidissimi”, hanno dichiarato i Senatori della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana ...

Riforma pensioni 2018/ Taglio dei vitalizi al Senato più vicino (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Taglio dei vitalizi al Senato più vicino. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 ottobre(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Manovra - Tinagli : “Di Maio chiarisca. Con Taglio vitalizio Cirino Pomicino non paghi neppure lo stipendio di Casalino” : Critiche durissime dell’economista Irene Tinagli, ex deputata di Scelta Civica e del Pd, sulla Manovra economica del governo Conte. Ospite di Omnibus (La7), Tinagli commenta: “A me una cosa che preoccupa molto è la crescita, per la quale sono necessari lavoro e imprese, ma in merito c’è pochissima traccia nella Manovra. Il 95% di tutto quello che si è sentito dire è composto da due grandi misure: il superamento della Riforma Fornero, che ...

Taglio dei vitalizi : Casellati vince contro il Senato e ottiene gli arretrati del suo : Paradosso al Senato: mentre Maria Elisabetta Alberti Casellati dà il via libera ai tagli dei vitalizi, vince la causa contro Palazzo Madama e ottiene gli arretrati del suo. Oggi, mercoledì 3 ottobre, la seconda carica dello Stato presenterà in Consiglio di presidenza del Senato la delibera per tagliare le pensioni degli eletti, ma intanto non ha trascurato una vicenda a lei assai cara, ossia quella relativa agli arretrati del proprio ...

Taglio vitalizi - sprint al Senato : esultano i 5 stelle - : Il M5s accelera sull'abolizione anche a Palazzo Madama con una delibera "copia e incolla" di quella messa a punto da Roberto Fico e già approvata alla Camera . Il 15 ottobre scade il termine per la ...