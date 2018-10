TAGLIO VITALIZI | OK DAL SENATO | DI MAIO ESULTA Ultime notizie | Bottin | Decisione

TAGLIO VITALIZI - Conte : 'Misura di equità sociale e buona politica' : "Il Senato ha dato il via libera al Taglio dei vitalizi. La riduzione di sprechi e costi della politica è anch'essa una misura di equità sociale, un segno di attenzione che la 'buona' politica deve offrire per poter parlare con credibilità ai cittadini!". Lo ha scritto il premier Giuseppe Conte su Twitter.

TAGLIO VITALIZI - M5S : Manovra che ci farà risparmiare 56 Milioni di Euro : Taglio dei Vitalizi, via libera dal Senato, festa del Movimento 5 Stelle Dopo l’ok alla delibera, gli eletti pentastellati sono usciti da Palazzo Madama muniti di palloncini gialli, bandiere del Movimento e cartelli con la scritta “bye bye Vitalizi” e, a turno, hanno versato un Euro (finto) ciascuno in un salvadanaio giallo. Quindi hanno srotolato un enorme striscione con la scritta “56 Milioni di risparmi”. Poco ...

TAGLIO VITALIZI - ok dal Senato : Di Maio esulta/ Ultime notizie - Martina : “Pd d’accordo - ma norma fatta male” : Taglio Vitalizi, via libera del Senato. Ultime notizie, il ministro Di Maio e il Movimento 5 Stelle esultano “Bye bye, evviva!". Altro via libera per l'addio delle pensioni d'oro(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:47:00 GMT)

TAGLIO VITALIZI - Di Maio : “Dopo Camera e Senato adesso tocca alle Regioni” : Nella manovra di bilancio ci sarà anche una norma che impone alle Regioni di tagliare i vitalizi, così come accade per Camera e Senato. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: "Non deve restare nemmeno un vitalizio in Italia".Continua a leggere

Vitalizi - TAGLIO anche al Senato. I Cinquestelle festeggiano in piazza : anche a luglio c'era stato l'hashtag ByebyeVitalizi, i palloncini gialli e la festa in piazza. Ora niente champagne. Al suo posto, davanti a palazzo Madama, un simbolo più morigerato:...

TAGLIO VITALIZI - Martina : Pd d'accordo - ma così la norma è fatta male : "Sul Taglio dei vitalizi noi siamo favorevoli, come abbiamo sempre detto. Siamo usciti dall'aula per evitare ricorsi, che saranno tantissimi". Lo ha detto il segretario del Pd, Maurizio Martina, dopo ...

Ok dal Senato al TAGLIO dei vitalizi - festa M5s fuori da palazzo Madama : Passa anche al Senato la delibera sul taglio dei vitalizi proposta da Roberto Fico alla Camera. La norma è stata approvata in ufficio di presidenza con 10 voti favorevoli e 1 astenuto. Pd e FI sono ...

Pace Fiscale - Di Maio : “Non facciamo condoni. Nessun aiuto per gli evasori”. Poi esulta per il TAGLIO ai vitalizi : “La manovra economica? Juncker sa che questa è la volontà del popolo italiano e questa volontà si espressa interamente il 4 marzo e noi dobbiamo tener presente quella”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli assessori regionali del Lavoro. “Poi nei prossimi giorni ci saranno le interlocuzioni che servono – ha aggiunto Di ...

TAGLIO VITALIZI - ecco quanto si risparmia tra Camera e Senato - : Il provvedimento, uno dei cavalli di battaglia del M5s, garantirà di trattenere nelle casse dello Stato un totale di 280 milioni a legislatura: 200 da Montecitorio e 80 da Palazzo Madama. Ma l'ondata ...

Vitalizi - via libera del Senato al TAGLIO. Di Maio : «Bye bye privilegi». Festa M5S in piazza : Via libera al taglio dei Vitalizi dal consiglio di presidenza del Senato. E' stata approvata la delibera sul taglio secondo quanto si apprende da fonti parlamentari. Il provvedimento...

Vitalizi - arriva anche il via libera del Senato al TAGLIO dei privilegi : "Detto, fatto. Promessa mantenuta. Bye bye Vitalizi anche per gli ex Senatori. Questo privilegio non esisterà più per nessuno. Evviva". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato su Instagram l'approvazione della delibera sul taglio dei Vitalizi degli ex parlamentari. L'assegno verrà ricalcolato con il sistema contributivo."anche il Senato dice stop a vecchi e assurdi privilegi. Abbiamo agito in tempi rapidissimi, per portare avanti una ...