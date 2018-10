Taglio dei vitalizi | arriva l’ok del Senato Esultanza 5 stelle | “ce l’abbiamo fatta”

Il Senato approva il Taglio dei vitalizi : Il Consiglio di presidenza del Senato ha approvato la delibera che taglia i vitalizi per gli ex-parlamentari, ricalcolando l'assegno secondo il sistema contributivo. Lo riferiscono fonti parlamentari.Il provvedimento, che riprende le norme già approvate alla Camera nel luglio scorso con la delibera Fico, è stata approvata, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, dal Consiglio di presidenza con 10 voti favorevoli e un ...

Il Senato approva il Taglio dei vitalizi - ma gli ex parlamentari ora chiedono i danni : Il taglio dei vitalizi è stato adottato dal Senato con una delibera identica a quella già approvata alla Camera e sarà in...

Vitalizi - dopo 3 mesi anche il Senato dà via libera al Taglio dei privilegi : Pd e Fi escono al momento del voto : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari: 10 i voti a favore e un astenuto, mentre i Senatori di Pd e Forza Italia sono usciti al momento del voto. “Detto, fatto”, ha ...

Vitalizi - anche il Senato dà via libera al Taglio dei privilegi : approvata la delibera : Tre mesi dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera al taglio dei Vitalizi. Dopo le resistenze della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e i temporeggiamenti delle ultime settimane, anche Palazzo Madama ha approvato la delibera che interviene sul privilegio degli ex parlamentari. “Abbiamo agito in tempi rapidissimi”, hanno dichiarato i Senatori della Lega Paolo Arrigoni, Roberto Calderoli, Tiziana ...

Riforma pensioni 2018/ Taglio dei vitalizi al Senato più vicino (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Taglio dei vitalizi al Senato più vicino.

Taglio dei vitalizi : Casellati vince contro il Senato e ottiene gli arretrati del suo : Paradosso al Senato: mentre Maria Elisabetta Alberti Casellati dà il via libera ai tagli dei vitalizi, vince la causa contro Palazzo Madama e ottiene gli arretrati del suo. Oggi, mercoledì 3 ottobre, la seconda carica dello Stato presenterà in Consiglio di presidenza del Senato la delibera per tagliare le pensioni degli eletti, ma intanto non ha trascurato una vicenda a lei assai cara, ossia quella relativa agli arretrati del proprio ...

Taglio dei parlamentari - ecco la legge di Lega e M5s : saranno 345 in meno : ROMA - Un Taglio drastico di 345 parlamentari per arrivare alla cifra di 400 deputati, contro gli attuali 630,, di cui 8 eletti all'estero, e 200 senatori, contro 315,, di cui 4 eletti all'estero. Per ...

Senato - al via l'iter per il Taglio dei vitalizi : Dopo il parere positivo del Consiglio di Stato, il Senato si prepara a far partire l'iter per il taglio dei vitalizi, seguendo così l'esempio della Camera che aveva approvato la delibera di Roberto Fico lo scorso 12 luglio.Non è chiaro quale sarà il percorso che il Senato sceglierà di seguire, ma oggi la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha annunciato di aver convocato il Consiglio di Presidenza per il prossimo 3 ...

La Camera ammette ricorso Ilona Staller contro Taglio dei vitalizi : Roma – È stato ammesso dal Consiglio di Giurisdizione presso la Camera dei deputati della Repubblica italiana, quale Tribunale di primo grado, il ricorso formulato dall’avvocato Luca Di Carlo contro la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera numero 14/2018, assunta il 12 luglio 2018, relativa al taglio dei vitalizi degli ex deputati. Il legale, nominato difensore da Ilona Staller e da altri ex deputati, spiega che ...