Sui giovani d' oggi Fatuzzo non ci scatarra su

Più misericordia sul sesso e ascolto : prime proposte al Sinodo Sui giovani : Continua nei circoli minori il dibattito fra i vescovi per riallacciare il dialogo con i tanti ragazzi lontani dalla Chiesa. A breve i risultati del secondo giro di consultazioni

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lorenzo Benati - quinto Sui 400 metri - il migliore degli italiani : Sono stati assegnati i primi nove titoli dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina la classifica è stata stilata sommando due prove. Nessuna medaglia per l’Italia: il migliore dei nostri è Lorenzo Benati, quinto sui 400 metri piani. Ottavo posto per Enrico Saccomano e per Diletta Fortuna, entrambi nel lancio del disco. Andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni. Nel salto con l’asta femminile oro ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : si assegnano le prime medaglie - Benati ci prova Sui 400 metri : Oggi si assegnano le prime medaglie per l’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Dopo la disputa delle gare 1, infatti, oggi andranno in scena le seconde manche i cui risultati andranno sommati a quelli ottenuti nei giorni precedenti in modo da definire le classifiche finali. L’Italia proverà a essere della partita anche se non sarà semplice lottare per le medaglie, gli ...

Gasperini : 'Avrei voluto allenare Cassano ma... Vi dico la mia su Chiesa e Sui giovani la penso come Allegri' : Sull'addio di Cassano : 'come gestire uno come Cassano? Ma noi cosa vogliamo dai calciatori? Il calcio è uno sport di squadra ma al calciatore più forte ogni tanto viene consentito qualche eccesso, ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Emma Silvestri ci prova Sui 400 metri ostacoli - si concludono le gare 1 : Oggi sabato 13 ottobre si completano le gare 1 delle varie specialità per quanto riguarda l’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018. Il format della rassegna a cinque cerchi è infatti molto particolare, i ragazzi dovranno cimentarsi in ben due prove e la somma dei risultati ottenuti in entrambe andrà a definire la classifica generale. Una grande novità pensata dagli organizzatori della rassegna che hanno deciso di eliminare ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : Federico Burdisso in finale Sui 200 farfalla - eliminata Anna Pirovano : Ultimata mattina di qualificazioni per il Nuoto alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Federico Pirovano supera lo scoglio delle batterie dei 200 metri farfalla e questa sera andrà a caccia della medaglia. L‘azzurro si presenterà col quarto tempo di accesso (1:59.78) ottenuto in una tiratissima serie vinta dal magiaro Kristof Milak (1:58.08) nei confronti di Kuanhung da Cina Taipei (1:58.71) ma il ...

5 cose da sapere su Titans - la serie Sui giovani supereroi Dc : Un progetto travagliatoI protagonistiToni più adultiLe polemicheLe altre serieIl 12 ottobre fa il suo debutto negli Stati Uniti la nuova serie tv sui supereroi Titans: pensata come la serie di punta della nuova piattaforma di streaming online Dc Universe, mette in scena appunto uno dei gruppi più noti di personaggi dei fumetti, quelli solitamente associati ai Teen Titans. Vedremo dunque Robin, Raven, Starfire e Beast Boy alle prese con diverse ...

'I giovani si alzano per farmi sedere Sui mezzi'. Il deputato del partito dei Pensionati ringrazia Roma : A Roma esistono ancora tracce di educazione civica. A rivelarlo, sorpreso, è Carlo Fatuzzo, deputato Forza Italia, leader dei partiti di Pensionati. 'Io tutte le mattine prendo il trenino che da Ostia ...

MINISTERO CONTRO I SuiCIDI/ Basta un tratto di penna di Theresa May per togliere i giovani dall'infelicità? : Nasce nel Regno Unito una nuova branchia del MINISTERO della sanità, è stata infatti nominata la viceministra CONTRO i SUICIDI, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:13:00 GMT)

Giovani missionari - un dossier di Fides Sui martiri del terzo millennio : ... 'non ha lasciato indifferenti tanti battezzati, tanti Giovani, che hanno maturato la loro vocazione missionaria prendendo le strade del mondo', ricorda l'agenzia che ha sede nel Dicastero vaticano ...

Senise - Andrea Ziella - top manager Mattel - : 'In America puntano Sui giovani' : L'università – Andrea si è laureato in Economia e Marketing alla Bocconi di Milano, e nel 2012 è arrivata la chiamata della multinazionale del giocattolo per la quale lavora ormai da 6 anni. "La ...

Taekwondo - Riga Open 2018 : l’Italia punta Sui giovani - Simone Crescenzi e Sofia Zampetti a caccia del podio : Una pattuglia giovane e compatta per puntare ad un buon bottino di podi. L’Italia si presenta a Riga, in Lettonia, con la consapevolezza di potersela giocare per le prime tre posizioni in svariate categorie. Una squadra nutrita è partita alla volta della città baltica. E a capitanarla è Simone Crescenzi, che nella categoria -63 kg andrà a caccia di un podio che andrebbe ad accrescere lo spessore di un atleta avvezzo ai piazzamenti di ...

Migranti - abusi e sessualità i temi dei primi interventi al Sinodo Sui giovani : Per Ruffini, 'non c'è niente che mi abbia sorpreso al punto da sobbalzare sulla sedia, quel che invece ho percepito è il costante desiderio di sognare con i giovani , provare a guardare il mondo con ...

Lavoro - perché l’Italia ha fallito tutto Sui giovani (e l’Europa no) : Gli ultimi dati Istat hanno svelato qualche progresso sul mercato del Lavoro, con l’unica eccezione dei giovani: tasso di disoccupazione sopra al 30%, il doppio della media Ue. Cosa condanna le nuove generazioni? Un mix di politiche sbagliate, ritardi delle aziende e modelli importati - male - dal resto della Ue ...