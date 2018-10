huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Su Khashoggi la pista dei servizi deviati. Nyt accusa Mohammed bin Salman, approvò l'interrogatorio poi 'finito male' h… - patriziagatto3 : RT @HuffPostItalia: Su Khashoggi la pista dei servizi deviati. Nyt accusa Mohammed bin Salman, approvò l'interrogatorio poi 'finito male' h… - HuffPostItalia : Su Khashoggi la pista dei servizi deviati. Nyt accusa Mohammed bin Salman, approvò l'interrogatorio poi 'finito mal… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) L'Arabia Saudita si prepara ad ammettere che il giornalista dissidente Jamal Kashoggi è stato ucciso in seguito a un interrogatorio finito male nel suo consolato a Istanbul, che avrebbe forse dovuto portare a un suo sequestro dalla Turchia. Ma le conclusioni del rapporto in via di preparazione, anticipato dalla Cnn, includeranno che "l'operazione è stata condotta senza autorizzazione e trasparenza e che coloro che sono stati coinvolti saranno ritenuti responsabili". Per fonti del Wall Street Journal, che riferisce della stessa circostanza, gli autori sarebbero "agenti traditori" e la morte sarebbe avvenuta "per errore".Il New York Times scrive però che il principe ereditario sauditabin"approvò" l'interrogatorio "poi finito male" di Jamalnel Consolato di Istanbul. Citando fonti vicine a Riad, il quotidiano spiega che l'ufficiale di ...