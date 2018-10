Su Facebook una pagina speciale per scoprire se gli hacker hanno rubato i nostri dati

"Niente mensa per mio figlio - affetto da paralisi cerebrale" : la denuncia di una mamma su Facebook : Francesco Di Bari ha 11 anni, è affetto da paralisi cerebrale e dal 15 ottobre non potrà mangiare insieme ai suoi compagni in mensa. A denunciare il fatto, accaduto in una scuola elementare di Foggia, è la mamma Loredana De Cata su Facebook. La donna spiega che il figlio ha bisogno di assistenza durante i pasti, ma che nell'istituto che frequenta, il Santa Chiara-Pascoli-Altamura, non c'è personale."Lunedi 15 ottobre ...

Facebook testa il game hub su Android e una funzione per richiamare i messaggi su Messenger : Facebook sta testando il game hub come applicazione standalone e un modo per richiamare i messaggi già inviati su Messenger L'articolo Facebook testa il game hub su Android e una funzione per richiamare i messaggi su Messenger proviene da TuttoAndroid.

Friuli - Fedriga illustra una riforma su Facebook. Ordine e sindacato giornalisti : “Così si eliminano le domande scomode” : Conferenze stampa senza giornalisti che facciano domande scomode: il sogno dei politici si realizza grazie a Facebook. A denunciarlo sono Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, e Carlo Muscatello, presidente di Assostampa Fvg. A Trieste, infatti, il governatore leghista Massimiliano Fedriga ha convocato una specie di conferenza stampa social. In realtà si tratta di una “diretta Facebook” in cui, ...

Altroconsumo avvia una class-action contro Facebook : Gli ultimi mesi per Facebook non sono certamente stati tra i più semplici della sua storia, soprattutto dopo il caso Cambridge Analytica, che ha ancora una volta messo in evidenza problemi legati al modo in cui la multinazionale guidata da Mark Zuckerberg gestisce e protegge i dati degli utenti che usano il social network che conta oltre 2 miliardi di utenti attivi. A distanza di circa sei mesi dallo scandalo, anche Altroconsumo ha deciso di ...

Altroconsumo ha lanciato una class action (28 mila aderenti) contro Facebook : A sei mesi dallo scoppio dello scandalo dati Cambridge Analytica e con oltre 28 mila aderenti, oggi Altroconsumo ha notificato l’atto con cui si avvia formalmente l’iter giudiziale della class action contro Facebook. L’organizzazione contesta al social network la violazione della privacy e la mancata trasparenza delle informazioni al consumatore al momento della registrazione, come rilevato anche dall'Antitrust ...

Una telefonata e un post su Facebook : poi Valentino scompare nel nulla : L'uomo sarebbe stato visto per l'ultima volta il 24 settembre nella zona della stazione ferroviaria di Brescia. I parenti...

Facebook Messenger testa i comandi vocali e una nuova UI con modalità scura : Facebook Messenger potrebbe presto permettere agli utenti di usare la voce per dettare e inviare messaggi e per altre funzionalità L'articolo Facebook Messenger testa i comandi vocali e una nuova UI con modalità scura proviene da TuttoAndroid.

Facebook rassicura : "Nessuna intrusione nelle app di terze parti dopo la falla" : Continua l’investigazione del colosso dopo la compromissione dei “token” d’accesso che ha coinvolto 90 milioni di utenti in tutto il mondo. Al momento non sembrerebbe aver coinvolto i servizi collegati col Facebook Login

Facebook sta testando una mappa per visualizzare la posizione degli amici nelle vicinanze : Facebook ha iniziato a testare la visualizzazione di una mappa che mostra in tempo reale la posizione degli amici nelle vicinanze. L'articolo Facebook sta testando una mappa per visualizzare la posizione degli amici nelle vicinanze proviene da TuttoAndroid.

Facebook rischia una pesante sanzione in Europa : Quello che sta vivendo negli ultimi tempi, non è certo uno dei periodi migliori nella storia di Facebook. Lo scandalo Cambridge Analytica dei mesi scorsi ha contribuito a minare la fiducia di molti utenti nei confronti del celebre social network, soprattutto riguardo la gestione dei dati personali e il rallentamento nella crescita della community confermato nell’ultima trimestrale è uno dei problemi che la società guidata da Mark ...

Attacco Facebook - Zuckerberg rischia una multa da 1 - 63 miliardi. E Berners-Lee lancia una piattaforma per la privacy : Facebook rischia una multa pari al 4% del proprio fatturato, vale a dire a 1,63 miliardi di dollari. Il social network è finito nel mirino della commissione irlandese per la protezione dei dati, che è il principale regolatore della privacy in Europa, a seguito dell’Attacco che venerdì 28 settembre ha colpito almeno 50 milioni di account, mettendo a rischio i dati personali degli utenti. L’autorità di Dublino ha chiesto informazioni ...

Falla nella sicurezza - Facebook rischia una maximulta : Secondo il Gdpr potrebbe dover pagare fino a 1,6 miliardi di dollari, il 4% del fatturato del 2017. Sempre che si dimostri la gravità della violazione che ha coinvolto 90 milioni di utenti