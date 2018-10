Striscia la notizia | problemi al programma dopo il rientro di Enzo Iacchetti

caffeinamagazine

: Il ministro dell’Interno dopo l’aggressione alla troupe di Striscia la Notizia a Palermo: “Questa gentaglia va cacc… - LegaSalvini : Il ministro dell’Interno dopo l’aggressione alla troupe di Striscia la Notizia a Palermo: “Questa gentaglia va cacc… - Striscia : Stasera #Tapirodoro a #RaffaellaCarrà: 'Per le istituzioni italiane sono invece un milite ignoto'… - MediasetTgcom24 : Stefania Petyx di 'Striscia la notizia' aggredita durante un servizio #striscialanotizia -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Non tutti se ne sono accorti (e forse è proprio questo il problema, ndr) ma da lunedì 15 ottobre, su Canale 5 è tornatodietro al bancone dilaper la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. Un sodalizio che non accenna a interrompersi malgrado lo scorrere del tempo e che continua a riscuotere il grande affetto del pubblico., che prende il posto di Michelle Hunziker (la showgirl svizzera tornerà ail 15 aprile 2019 insieme a Gerry Scotti), ha debuttato nel varietà di Antonio Ricci, insieme allo storico partner Greggio, nella stagione 1994-1995 e a oggi ha condotto quasi 2500 puntate: con questa è la venticinquesima volta che i due fanno coppia. Ma perché Antonio Ricci, ideatore del, ha deciso di congedare la showgirl svizzera? Secondo quanto ha dichiarato la stessa showgirl in un’intervista al settimanale Oggi ...