Striscia la notizia - problemi al programma dopo il rientro di Enzo Iacchetti : Non tutti se ne sono accorti (e forse è proprio questo il problema, ndr) ma da lunedì 15 ottobre, su Canale 5 è tornato Enzo Iacchetti dietro al bancone di Striscia la notizia per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. Un sodalizio che non accenna a interrompersi malgrado lo scorrere del tempo e che continua a riscuotere il grande affetto del pubblico. Iacchetti, che prende il posto di Michelle Hunziker (la showgirl svizzera ...

Striscia la notizia - Enzo Iacchetti torna al timone ma viene massacrato : 'Perde negli ascolti' : Enzo Iacchetti è tornato a condurre Striscia la notizia . Ma, secondo gli esperti del settore, gli ascolti non sono stati entusiasmanti. Scrive il blogger tv Giuseppe Candela : Striscia non sfonda con ...

Striscia la Notizia : tornano Greggio e Iacchetti. Ezio ed Enzo dietro al bancone sino al 5 gennaio 2019 : Ezio Greggio, Enzo Iacchetti La storica coppia si ricompone stasera. Da oggi Enzo Iacchetti tornerà a condurre Striscia la Notizia accanto al fidato compare Ezio Greggio, il quale già guida la trasmissione dal 24 settembre scorso. Michelle Hunziker, che aveva affiancato il comico nelle settimane iniziali del tg satirico, tornerà alla corte del Gabibbo a fine aprile. Nel frattempo, altri conduttori si alterneranno dietro al bancone di ...

Striscia la notizia - arriva il Tapiro d'oro a Raffaella Carrà : La showgirl riceve un'importante onoreficenza in Spagna: "Per le istituzioni italiane invece sono un milite ignoto"

Striscia la notizia - Enzo Iacchetti torna con Ezio Greggio - diretta puntata 15 ottobre 2018 : Da oggi, lunedì 15 ottobre, Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la notizia per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. TvBlog seguirà in liveblogging la puntata in onda a partire dalle ore 20.35 subito dopo il Tg5.Iacchetti, che prende il posto di Michelle Hunziker (la showgirl svizzera tornerà a Striscia il 15 aprile 2019 insieme a Gerry Scotti), ha debuttato nel varietà di Antonio Ricci, insieme allo ...

Salvini pronto a sgomberare gli abusivi che hanno aggredito Stefania Petyz di Striscia La Notizia : Salvini si dice pronto ad intervenire contro gli abusivi che hanno aggredito l’inviata di Striscia La Notizia Gli abusivi che pochi giorni hanno hanno aggredito Stefania Petyx e la sua troupesaranno sgomberati al più presto. Una promessa, quella che arriva dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che già pochi giorni fa aveva annunciato la stessa misura dopo un servizio andato in onda, sempre di Striscia e sempre della Petyx, a ...

Striscia la Notizia - a Torino supermedico della mutua : segue 2500 pazienti : Dieci persone all'ora, per un massimo di sei minuti a testa. Queste sono le stime indicative di Rajae, inviata di Striscia la Notizia mandata a intervistare a Torino il medico con un numero di ...