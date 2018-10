' Stretta' sui clochard a Budapest | chi dorme per strada finisce in carcere

Stretta sui clochard a Budapest : finisce in carcere chi dorme in strada : Il reticolo di sottopassaggi del centro di Budapest ieri era completamente deserto. Accanto ai piloni dei ponti, e vicino ai marciapiedi solo i resti di giacigli provvisori, qualche rifiuto, i bidoni usati come stufe ormai fredde. Le decine di clochard che qui trovavano rifugio sono improvvisamente scomparse. ...

Stretta sui market etnici - gelo Sala-Appendino : L’annuncio del ministro dell’Interno Salvini contro i negozi etnici - «chiusura entro le 21 di questi ritrovi di spacciatori e di gente che fa casino» - ha scatenato una levata di scudi dei sindaci italiani. A prendere una posizione netta è il primo cittadino di Milano, Beppe Sala: «Sono totalmente contrario al fatto che siano solamente i negozi et...

Banche - Stretta sui finanziamenti : i prestiti sono già più cari La scheda : Lo spread in area 300 ha già fatto alzare il costo dei prestiti alle imprese. Le principali Banche italiane da qualche giorno hanno aumentato di 50-75 centesimi il costo dei finanziamenti a...

Migranti - Bassetti - Cei - : 'Preoccupa la Stretta sui permessi nel dl Salvini' : Noi dobbiamo capire l'animo di questa nostra gioventù, distante dal nostro mondo di adulti. Sono distanti perchè vivono in un terreno che difficilmente può far germogliare la speranza. Questi ragazzi ...

Ecco il decreto Salvini - Stretta sui migranti e sulle case occupate : È arrivato il giorno più atteso da Matteo Salvini, quello della svolta securitaria impressa all’intero governo giallo-verde. Con l’approvazione, oggi in Consiglio dei ministri, del decreto che porta il suo nome, cambia di segno l’approccio alla materia degli sgomberi di case occupate e dell’accoglienza dei migranti. Due capisaldi della gestione pre...

Decreto sicurezza - tensione Lega-M5S Dubbi del Colle per la Stretta sui migranti : Un unico Decreto, sicurezza e immigrazione, e un incerto destino finale. Il via libera al primo atto legislativo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ci sarà oggi in consiglio dei...

Usa - nuova Stretta sui migranti : "O Green card o aiuti pubblici" : Un nuovo giro di vite sull'immigrazione da parte di Donald Trump. Secondo quanto riferisce il New York Times, l'amministrazione americana ha annunciato una stretta sul rilascio delle nuove Green card ai migranti che usufruiscono di benefici pubblici come l'assistenza alimentare, medica o l'alloggio. Questa decisione, secondo quanto riporta il quotidiano americano, potrebbe toccare milioni di persone che vivono negli Stati Uniti.Per il Nyt, "la ...

Nuova Stretta di Trump sui migranti : giro di vite sulla green card - : La Casa Bianca ha annunciato modifiche alle regole sull'immigrazione: niente permesso di soggiorno illimitato a chi usufruisce già di benefici pubblici come l'assistenza alimentare o i buoni per l'...

Salvini : Stretta sui permessi umanitari e nuovi accordi bilaterali : Il vicepremier annuncia nuovi accordi bilaterali per gestire i rimpatri velocemente, e rimandanda al prossimo decreto sicurezza per un' ulteriore stretta sui permessi umanitari -

Bce verso un taglio alle stime di crescita. Attesa per la Stretta sui tassi in Turchia : ... chiamato oggi ad annunciare un probabile e leggero taglio alle stime di crescita dell'Eurozona e contemporaneamente a ribadire che l'economia è tanto solida da confermare la scaletta per lo ...

Stretta di Trump sui cellulari alla Casa Bianca : ... la Casa Bianca ha deciso di cambiare la sua politica rispetto all'accesso con telefoni dentro la …

Immigrati - Stretta sui permessi umanitari. Il Viminale : "Già calati del 30%" : L'impianto del decreto a cui sta lavorando Matteo Salvini viaggia su due binari paralleli: da una parta i tagli all'integrazione, dall'altro un maggiore investimento in sicurezza e rimpatri degli ...

La Stretta sui migranti premia - sui conti pesano spread e manovra : E i riflessi sull'economia reale già si sentono sia in termini di minore credito alle imprese sia di minori investimenti da parte delle stesse. Sicché dal 2 giugno, giorno, d'insediamento del governo,...

Turchia - Banca centrale verso una Stretta sui tassi : Teleborsa, - La Turchia si prepara a prendere contromisure per frenare l'inflazione che nel mese di agosto è schizzata al 17,9% . "I recenti sviluppi relativi all'outlook dell'inflazione indicano ...