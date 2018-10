: Strada Parchi, Toninelli: sui viadotti della A24 e della A25 ci sono piloni in condizioni allarmanti Se è vero, d… - straneuropa : Strada Parchi, Toninelli: sui viadotti della A24 e della A25 ci sono piloni in condizioni allarmanti Se è vero, d… - SkyTG24 : #UltimOra Strada dei Parchi, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo #Toninelli: i piloni sono in c… - SkyTG24 : Strada Parchi, ministro Toninelli: 'Condizioni dei piloni allarmanti' -

"E' da anni che chiediamo risorse per i viadotti di un'autocostruita sul finire degli anni '60. L'auto, sulla gestione in condizioni normali dell'autosiamo assolutamente tranquilli". Così,il vice presidente del Cda didei,la società concessionaria di A24 e A25,le due autostrade i cui piloni dei viadotti,per il ministro Toninelli,sono in condizioni allarmanti di degrado.chiede che il governo autorizzi la spesa di 192mln previsti dal decreto Genova.(Di martedì 16 ottobre 2018)