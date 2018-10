Stefano e Benedetta si sono baciati al Gf Vip? Ecco cos’è successo stanotte

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Stefano e Benedetta nuova coppia? "Una volta fuori te li ridarò" : Grande Fratello Vip 2018 , anticipazioni: prime tensioni per Lory Del Santo. Alcuni volti noti e amiche della nora regista si dicono preoccupate per lei...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? Al Gf Vip scatenano il gossip : Cosa è successo tra Stefano Sala e Benedetta Mazza prima del Grande Fratello Vip? Cosa bolle in pentola tra Benedetta Mazza e Stefano Sala ? Si piacciono o sono solo amici? I due modelli si conoscono da qualche anno e sono molto amici, ma per qualcuno fra loro potrebbe esserci molto di più. Al Gf Vip […] L'articolo Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? Al Gf Vip scatenano il gossip proviene da gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 3 - Stefano Sala racconta del flirt con Benedetta Mazza : Tempo di rivelazioni nella casa del Grande Fratello Vip 3. In caverna il modello Stefano Sala ha fatto coming out su un accadimento che gli è successo qualche tempo fa con una ragazza presente nel programma. Ecco cosa ha detto ai coinquilini: Circa un anno e mezzo fa sono andato a fare una serata a Milano, e sono rimasto a dormire a casa di un’amica. Avevamo bevuto qualche bicchiere in più quindi ero abbastanza alticcio, e quando siamo ...