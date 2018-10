Stati Uniti | produzione industriale settembre cresce oltre le attese

La questione dell'intelligence tra Stati Uniti e Cina : Ora stiamo invece passando dalla geo-economia alla strategia globale vera e propria; e la Cina non avrà remore particolari a passare da una postura genericamente amichevole nei confronti degli Usa ad ...

F1 - Sky Sport - Turrini sul prossimo GP degli Stati Uniti : 'Si va ad Austin - vi dico che gara sarà' [VIDEO] : F1 - Sky Sport, Turrini sul prossimo GP degli Stati Uniti: 'Si va ad Austin, vi dico che gara sarà' [VIDEO] Vota questo Articolo

Stati Uniti d’America : il NOAA sceglie la tecnologia avanzata dei segmenti di terra di Thales per rispondere ai segnali di allarme : L’Agenzia Nazionale per gli Oceani e l’Atmosfera (NOAA) degli Stati Uniti ha scelto Thales per sviluppare e costruire una stazione di terra operativa nel sudovest del Paese, presso la Base Militare Holloman in Nuovo Messico, per tracciare i satelliti GNSS* che operano in orbita terrestre media (MEO). La stazione di terra riceverà e processerà segnali di pericolo dal radiofaro a 406 MHz dei satelliti MEO tracciati e li ritrasmetterà al Centro di ...

Usa - Trump dichiara che Putin è “probabilmente” coinvolto in assassinii e avvelenamenti : “Ma non negli Stati Uniti” : Donald Trump ha detto che “probabilmente” il presidente della Russia, Vladimir Putin, è coinvolto in assassinii e avvelenamenti, ma poi sembra abbia voluto minimizzare la gravità di queste azioni, soprattutto nel contesto dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Russia, precisando che comunque non sono mai Stati commessi su suolo americano. La dichiarazione a sorpresa dell’inquilino della Casa Bianca è stata fatta ai ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il circus si appresta a trasferirsi in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciottesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari proverà a reagire dopo una striscia di risultati deludenti che hanno di fatto consegnato i due titoli nelle mani di Hamilton e di Mercedes, anche se non partirà coi favori del pronostico alla vigilia del weekend a stelle e strisce. Dopo aver conquistato tre ...

Cina a Stati Uniti : "Lavorare insieme sui dazi" : ... chiedendo al "mondo intero di cercare una soluzione alle tensioni commerciali , che non sono soltanto pericolose per la Cina ma anche per l'intera economia globale", anche visto il recente ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : la staffetta mista va agli Stati Uniti - davanti a Canada e Brasile : La due giorni della World Cup di Triathlon 2018 di Sarasota in Florida, si è chiusa con il successo dei padroni di casa degli Stati Uniti nella staffetta mista. Il quartetto americano, composto da Renee Tomlin, Jason West, Taylor Spivey e Morgan Paerson, ha completato la prova in 1:07.40, precedendo di appena 5 secondi il Canada, che vedeva al via Joanna Brown, Tyler Mislawchuk, Desirae Ridenour e Matthew Sharpe. Terza posizione per il Brasile a ...

Politico ceco : impossibile costituire gli Stati Uniti in Europa - : Sputnik: Bannon ha detto che Visegrad è uno dei più importanti gruppi geopolitici nel mondo moderno. È d'accordo con la sua opinione? Questa è sicuramente un'adulazione che piace a molti. Ma possiamo ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DA IMPERIA AGLI Stati Uniti - TRE STUDENTI PER UN ANNO TRA I BANCHI DEI COLLEGE AMERICANI. '... : Progetti dopo la maturità? 'Sinceramente non so ancora risponde Alessia - Il mio sogno sarebbe quello di girare il mondo con un furgoncino hippie e vivere facendo spettacoli circensi per le strade. ...

Stati Uniti : Wall Street chiude in positivo dopo due giorni di forti perdite : La stabilità dei principali indici ha permesso un respiro di sollievo dopo che i mercati azionari di tutto il mondo hanno registrato questa settimana le maggiori perdite da febbraio a causa di timori ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : gli italiani sbarcano negli Stati Uniti per provare a mettersi in luce : Tra i giovani, attenzione al neozelandese Tayler Reid, campione del mondo Under23. Saranno tre gli italiani al via, senza particolari speranze di primeggiare: Andrea Secchiero, Luca Facchinetti e ...

Triathlon - World Cup Sarasota 2018 : gli italiani sbarcano negli Stati Uniti per provare a mettersi in luce : La World Cup 2018 di Triathlon prosegue nel suo cammino e sbarca negli Stati Uniti, più precisamente a Sarasota (Florida) per il 13esimo appuntamento stagionale. Le gare (entrambe il 13 ottobre le individuali, mentre domenica 14 toccherà alla staffetta mista), per il secondo anno consecutivo, si disputeranno presso il Nathan Benderson Park, dove i migliori atleti da tutto il mondo gareggeranno sulla distanza sprint (750 metri di nuoto, 18 ...

