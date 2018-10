Sputa in faccia all' avversario e l' Olanda lo sospende a tempo indeterminato Video

Pd - Giachetti : “M5s? I suoi vertici sono più a destra di Salvini. Roma? Se mi ricandido a sindaco Sputatemi in faccia” : “Ricandidarmi a sindaco di Roma? Si vota tra due anni, quindi c’è ancora tempo. Ma non mi ricandiderò sicuramente. Se lo farò, sputatemi in faccia”. Così, ai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, risponde il deputato Pd, Roberto Giachetti, a una domanda su una sua futura presentazione alle elezioni amministrative capitoline. E puntualizza: “L’esperienza di candidato è stata intensissima, ma devastante sul piano umano e anche ...

VITTORIO FELTRI : "MEDIASET MI FA SCHIFO"/ "Berlusconi mi Sputa in faccia - io mando al diavolo tutti" : VITTORIO FELTRI contraccambia lo "sputo" di Berlusconi: lui gli restituisce "schizzi di saliva" [sic!] e manda tutti a quel paese (compreso Piero Chiambretti).(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:04:00 GMT)

Paolo Becchi - la verità definitiva sul governo Lega-M5s : perché la gente Sputa in faccia al Pd : In tanti si sono esercitati nel trovare una definizione al governo Lega-M5s, senza però mai centrare la vera essenza di questo esecutivo. C'è chi lo chiama populista, i detrattori razzista, per il ...

Incredibile Chesnakov - si Sputa sulla mano e si lava la faccia [VIDEO] : Si sono giocate le gare di Europa League, partite che hanno regalato emozioni, doppio successo delle squadre italiano con tre punti importanti per i gironi per Milan e Lazio. Nel frattempo episodio Incredibile prima della gara tra Arsenal Vorskla, il capitano Chesnakov si è sputato sulla mano e poi lavato la faccia, il video è diventato subito virale. Ecco il video Clean up before the game.. Vorskla Poltava captain Volodymyr ...

VIDEO Douglas Costa Sputa in faccia a Di Francesco! Incredibile gesto in Juventus-Sassuolo : Increscioso episodio negli istanti finale di Juventus-Sassuolo, match valido per la quarta giornata della Serie A 2019-2019 vinto dai Campioni d’Italia per 2-1 grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo. Douglas Costa ha sputato in faccia a Di Francesco da distanza ravvicinata: un gesto assolutamente da condannare, visto prontamente dall’arbitro che ha sventolato il cartellino rosso davanti al bianconero che ora rischia anche una ...

