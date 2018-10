Spread torna sotto i 300 punti | la Manovra sembra convincere

Piazza Affari sott'acqua come tutte le altre Borse - ma lo Spread torna sopra quota 300 : Altra seduta negativa a Milano giù dell'1,84%, e risente delle vendite in Europa. A deprimere i mercati le critiche di Trump alla Federal Reserve per le politiche sui tassi -

Borse in rosso. Tassi BTp in asta al top dal 2013 - Spread torna sopra a 300 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite della vigilia a Wall Street, i future sono ancora in rosso. A Piazza Affari crolla Carige dopo il declassamento di Fitch...

Borse in rosso. Tassi BTp in asta al top dal 2013 - Spread torna a 310 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit. ...

Borse giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo Spread torna a 310 : Borse europee in rosso. Per Tokyo il maggior calo da marzo. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Borse giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo Spread torna a 300 : Rosso pesante in avvio per le Borse europee, sulla scia del sell off in Asia e a Wall Street. Il FTSE MIB ha aperto in calo dell'1,6%, Parigi cede l'1,8%, Francorte l'1,4% e Madrid l'1,88%. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Borse giù - a Piazza Affari pesano allarme Fitch e Def. Lo Spread torna a 300 punti : Rosso pesante in avvio per le Borse europee, sulla scia del sell off in Asia e a Wall Street. Il FTSE MIB ha aperto in calo dell'1,6%, Parigi cede l'1,8%, Francorte l'1,4% e Madrid l'1,88%. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Lo Spread torna sopra i 300 punti. Salvini : "Non arriverà a 400 : Manovra non cambia" : MILANO - Ore 8.50. Nuova partenza al rialzo per lo spread. Questa mattina il differenziale Btp/Bund schizza in avvio a 303 punti, dai 294 della chiusura di ieri, con il rendimento del titolo decnnale ...

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - Spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle pensioni non tornare indietro». Di Maio : «Si presenti alle elezioni» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Piazza Affari prova a rimbalzare. Spread torna sotto 310 : Le banche rimangono sorvegliate speciali sul timore che uno Spread elevato, sopra i 400 punti, possa innescare un'ondata di aumenti di capitale.. L'andamento del greggio favorisce gli acquisti sui petrolifero. Euro ancora sotto 1,15 dollari...

Bankitalia : «Dalla manovra effetti modesti - Spread pesa su famiglie e risparmio. Sulle pensioni non tornare indietro» : «L'aumento dei trasferimenti correnti» per reddito di cittadinanza e pensioni «così come gli sgravi fiscali, tendono ad avere effetti congiunturali modesti e...

Spread - Salvini : preoccupati mai! Responsabili si; indietro non si torna : "preoccupati mai! Responsabili si, ma indietro non si torna". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini che da Lione, dove partecipa al Forum G6, riunione informale dei ministri dell'Interno di Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, commenta l'impennata dello Spread oltre quota 300 punti.

Spread - Salvini : preoccupati mai! Responsabili si; indietro non si torna : 'preoccupati mai! Responsabili si, ma indietro non si torna'. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dell'interno Matteo Salvini che da Lione, dove partecipa al Forum G6, riunione informale dei ...

Spread Btp-Bund torna sopra 280 : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 280 punti base, a 282, dopo un'apertura in netto calo che l'ha visto toccare un minimo a 272 da 283 della chiusura di ieri. Il rendimento ...

Spread Btp-Bund torna sopra 280 : ANSA, - ROMA, 3 OTT - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 280 punti base, a 282, dopo un'apertura in netto calo che l'ha visto toccare un minimo a 272 da 283 della chiusura di ieri. Il rendimento ...