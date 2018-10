Spray urticante a scuola | 1500 evacuati

Monza : spruzza Spray urticante nel sottopasso stazione - indagato : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Ieri pomeriggio, a Monza, la polizia ha indagato in stato di libertà un cittadino gambiano di 21 anni che aveva spruzzato dello spray urticante al peperoncino nel sottopasso della stazione, provocando anche la sospensione per 30 minuti del traffico ferroviario. Le accus

Piazza San Carlo : "Rapine con Spray urticante per noia"/ Ultime notizie Torino - un accusato : "facile rubare" : Piazza San Carlo: "Rapine con spray urticante per noia". Ultime notizie Torino, l'accusato Sohaib Bouimadaghen confessa a La Stampa: "era facile rubare"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:24:00 GMT)

“In piazza San Carlo con lo Spray urticante perché mi annoiavo ed era facile rapinare” : «Per noia, per gioco». Per questo Sohaib Bouimadaghen, 20 anni, italiano di seconda generazione, residente a Ciriè, nel Torinese, racconta di aver messo a segno le rapine in mezza Europa, compresa quella di piazza San Carlo il 3 giugno 2017. «Era facile, c’era rischio zero» scrive in una lettera inviata dal carcere di Ivrea dove è detenuto dall’apr...

Cuneo - Spray urticante al concerto di Sfera Ebbasta : un ragazzo in ospedale : Quasi tremila persone, per lo più giovanissimi, erano radunate alla Mondovicino Arena di Cuneo per assistere al concerto del loro idolo, il cantante Sfera Ebbasta. Il trapper si stava esibendo sul palcoscenico quando ha dovuto interrompere per alcuni minuti lo show.Qualcuno tra il pubblico ha infatti utilizzato dello spray al peperoncino e la sostanza urticante si presto sparsa all'interno dell'Arena costringendo Sfera a interrompere lo ...

Polizia spruzza Spray urticante in faccia a un migrante ammanettato e a terra : Il migrante era stato arrestato con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale: due agenti gli hanno spruzzato spray ufficiale in faccia malgrado fosse del tutto inoffensivo.Continua a leggere

POLIZIA - Spray urticante SU MIGRANTE/ Video - Palermo : le grida e le polemiche - ma "era pericoloso" : SPRAY URTICANTE della POLIZIA su MIGRANTE a Palermo: polemiche per l'intervento della POLIZIA, la Questura del capoluogo siciliano si difende in una nota ufficiale(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 03:05:00 GMT)

Milano - tentato stupro Stazione Garibaldi : salva con Spray urticante/ Video attacco - Salvini “immigrato preso” : Milano, tentata violenza alla Stazione Garibaldi: 25enne molestata due volte da un immigrato irregolare, si è difesa usando lo spray urticante. Identificato e arrestato il migrante(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:07:00 GMT)