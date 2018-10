wired

: Spot, il cane robot di Boston Dynamics, si fa un giro in un cantiere #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Spot, il cane robot di Boston Dynamics, si fa un giro in un cantiere #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - micheleiurillo : Spot, il cane robot di Boston Dynamics, si fa un giro in un cantiere - Fede_K_Cane : RT @RosannaRuscito: Gli spot Unicef (che non fa causa ai Renzi) che ci chiedono di lasciare i nostri averi in eredità ai bimbi africani inv… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ecco, ilquadrupede di, alle prese con l’orientamento e qualche ostacolo mentre si aggira per undi Tokyo. Dopo un soloperlustrativo utile a mappare l’ambiente circostante, è in grado di percorrere senza alcun indugio corridoi, scale, ampie stanze con attrezzature e operai. E questo nonostante l’edificio sia in costruzione, e quindi in continuo cambiamento: segno della grandissima precisione dei suoi sensori-telecamera. D’altronde tra circa un annetto sarà disponibile sul mercato ed è quindi ormai in corso di perfezionamento. Non vi resta che guardarlo in azione nel nostro filmato. (Credit video:, ildi, si fa unin unWired.