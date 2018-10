Spondilite anchilosante e artrite psoriasica | ecco il trattamento che migliora segni e

meteoweb.eu

: 'Mal di schiena. Quale?', il 18 a Pescara open day di sensibilizzazione sulla spondilite anchilosante… - QuotidianiLive : 'Mal di schiena. Quale?', il 18 a Pescara open day di sensibilizzazione sulla spondilite anchilosante… - Zmedianews : Sabato 20 Ottobre a Reggio Calabria la tappa della Campagna nazionale informativa e di screening sulla spondilite a… - GOM_rc : Sabato 20 Ottobre al @GOM_rc visite reumatologiche gratuite in occasione della tappa della Campagna nazionale info… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Novartis, leader in immuno-dermatologia e reumatologia, ha annunciato oggi che presenterà una serie di dati a cinque anni provenienti dalle estensioni in corso degli studi di fase III FUTURE 1 e MEASURE 1, condotti con il secukinumab rispettivamente in pazienti con1e con2. Questi nuovi dati saranno presentati al meeting annuale 2018 dell’American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals (ACR/ARHP), che si terrà a Chicago. “Lae l’hanno un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti, e richiedono uncompleto, in grado di affrontare tutte le manifestazioni della malattia”, ha affermato il professor Georg A. Schett, Professore e Direttore del Dipartimento di Medicina, Reumatologia e Immunologia presso l’Università di Erlangen-Nuremberg. “La ...