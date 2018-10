Spoiler Il Segreto | Severo dimentica Candela tra le braccia di Irene

Spoiler Il Segreto : Maria rivela che Gonzalo ha avuto delle relazioni clandestine : Nelle puntate spagnole attuali della soap opera “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra è accaduto qualcosa di inaspettato. Tutto ha avuto inizio dopo il falso decesso di Francisca Montenegro dato che tutti i cittadini tranne Raimundo Ulloa continuano a credere che la dark lady ha perso la vita, invece è riuscita a sopravvivere dopo aver ricevuto uno sparo in pieno petto dal nipote Gonzalo Castro Jordi ...

Spoiler Il Segreto : Fernando si rifiuta di aiutare Saul e Julieta : Nuovo spazio dedicato allo sceneggiato iberico “Il Segreto” [VIDEO]. Nelle prossime puntate italiane, probabilmente in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a novembre, un personaggio del passato tornera' ad avere un ruolo importante nelle vicende di Puente Viejo. Stiamo parlando di Fernando Mesia che rimettera' piede nel suo paese natale dopo la scomparsa improvvisa di Francisca Montenegro. L’ex marito di Maria Castaneda, dopo aver comunicato ai ...

Spoiler ll Segreto : la figlia di Emilia schiaffeggia il marito Gonzalo davanti a Fernando : Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva iberica “Il Segreto”. [VIDEO] La soap opera è sempre in grado di appassionare il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su “Antena 3” la prossima settimana ci rivelano che Fernando Mesia assistera' ad una situazione sorprendente. Il figlio del defunto Olmo vedra' finalmente la sua ex moglie Maria Castaneda dopo tanto tempo. Quest’ultima dimostrera' di non essere più la stessa di ...

Spoiler - Il Segreto : Prudencio offende Don Anselmo - Julieta augura il male al marito : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda a novembre su Canale 5, svelano che Prudencio continuerà ad ostacolare la relazione tra Julieta e Saul. Il cattivo degli Ortega, infatti, accuserà la moglie di aver ucciso il padre. Successivamente deciderà di non concederle l'annullamento delle nozze, arrivando perfino ad offendere Don Anselmo. Il Segreto, Spoiler: Julieta accusa dell'omicidio di Ignacio La storia d'amore ostacolata di ...

Spoiler - Il Segreto : Gonzalo e Fernando si alleano per il bene di Maria : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate appena andate in onda in Spagna si soffermano su Fernando Mesia e Gonzalo Castro, interpretati dagli attori Carlos Serrano e Jordi Coll. Proprio quest'ultimo chiederà un favore al figlio di Olmo dopo aver sparato un colpo di pistola contro Donna Francisca. Il Segreto, anticipazioni: Fernando e Gonzalo ...

Il Segreto - Spoiler : Raimundo scopre che Donna Francisca è viva : Torna l'appuntamento dedicato ad Il Segreto, la telenovella di Canale 5 [VIDEO] che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni delle puntate andate in onda in questi giorni in Spagna, svelano che Raimundo Ulloa scoprira' la verita' sulla morte di Donna Francisca. Il vecchio locandiere, infatti, apprendera' che l'amata non è morta. Gonzalo, nel frattempo, si presentera' alla Villa dove rivelera' a tutti i presenti i motivi che ...

Spoiler Il Segreto : Fernando interrompe il matrimonio di Irene e Severo : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, una delle soap opera di maggiore successo delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda in autunno, si soffermano su Severo Santacruz interpretato dall'attore spagnolo Chico Garcia. Il latifondista ritrovera' la serenita' dopo aver riabbracciato Carmelito [VIDEO], scomparso durante le nozze di Carmelo. Inoltre il vedovo di Candela si innamorera' di Irene, tanto da chiederle la mano. ...

Spoiler Il Segreto : Raimundo inganna tutti gli abitanti di Puente Viejo : La bellissima serie televisiva “Il Segreto” [VIDEO]prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra è sempre in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Come avete sicuramente letto negli articoli precedenti incentrati su questo sceneggiato, nelle puntate che sono andate in onda sugli schermi televisivi spagnoli di recente c’è stato un clamoroso colpo di scena. In particolare Raimundo Ulloa dopo aver scoperto che la sua amata ...

Spoiler - Il Segreto : Julieta - Saul e Mauricio salvano Raimundo - Fernando uccide Fulgencio : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera iberica [VIDEO] in onda da lunedì al sabato su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, appena andate in onda in Spagna, svelano che la vita di Raimundo Ulloa sara' in grave pericolo per colpa di Fulgencio Montenegro. Lo psichiatra, infatti, vorra' vendicarsi del vecchio locandiere, meditando un terribile esperimento, se Julieta, Saul e Mauricio non intervenissero in tempo. Il Segreto, trame ...

Spoiler - Il Segreto : Saul minaccia di morte Prudencio - Raimundo seviziato da Fulgencio : Nuovi colpi di scena nelle puntate de Il Segreto, appena andate in onda nella penisola iberica. [VIDEO]Le anticipazioni spagnole svelano che la vita di Raimundo Ulloa sara' messa in grave pericolo da un crudele piano di Fulgencio Montenegro. Prudencio, nel frattempo, rimarra' sconvolto dopo aver visto Saul vivo e vegeto alla Villa. Il Segreto Spoiler spagnoli: Fulgencio vuole trapanare il cranio di Raimundo Il dottor Zabaleta dichiarera' che ...

Spoiler Il Segreto : Saul scopre che Julieta è stata ricattata da Donna Francisca : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma in autunno su Canale 5 [VIDEO], svelano che Prudencio Ortega tentera' di abusare di sua moglie. Julieta, a questo punto, si rifugera' nel fitto della boscaglia dove sara' ritrovata addormentata da Saul solo dopo alcuni giorni. Qui il ragazzo apprendera' i motivi che hanno spinto l'ex amata a lasciarlo dopo essere stati travolti dalla passione. Il Segreto: Julieta scappa nel bosco ...

Spoiler Il Segreto : Saul scopre che Julieta è stata ricattata da Donna Francisca : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma in autunno su Canale 5, svelano che Prudencio Ortega tenterà di abusare di sua moglie. Julieta, a questo punto, si rifugerà nel fitto della boscaglia dove sarà ritrovata addormentata da Saul solo dopo alcuni giorni. Qui il ragazzo apprenderà i motivi che hanno spinto l'ex amata a lasciarlo dopo essere stati travolti dalla passione. Il Segreto: Julieta scappa nel bosco dopo un ...

Spoiler - Il Segreto : l'emporio dei Miranar viene messo sotto sequestro : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, in onda ad autunno su Canale 5, svelano che la fuga di Nicolas provochera' spiacevoli conseguenze nella vita degli abitanti di Puente Viejo. Il generale Perez De Ayala, infatti, decidera' di far chiudere il negozio dei Miranar per vendicarsi della morte del figlio Tomas. Il Segreto: la fuga di Nicolas da Puente Viejo Cambiamenti in vista per gli abitanti di Puente Viejo nelle prossime ...