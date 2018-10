Spezia-Pescara streaming | ecco dove vedere la diretta della partita

Spezia-Pescara - pronostico e marcatori : Mancuso in ottima forma - le quote del match : Spezia e Pescara si affronteranno venerdì sera alle ore 21 presso lo Stadio Alberto Picco. Il match metterà di fronte due squadre in ottima forma, con la seconda in vetta alla classifica di Serie B e la prima al quarto posto con soli tre punti di distanza dalla capolista. Il match sarà valido per l'ottava giornata del campionato cadetto, il solito anticipo del venerdì sera che farà da apripista alle altre gare in programma sabato, domenica e ...

Aperta la prevendita dei biglietti per Spezia - Pescara : La Spezia - A partire dalle 16 è attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida Spezia - Pescara, valevole per l'ottavo turno del campionato Serie BKT '18/'19, in programma alle 21 di venerdì 19 ...