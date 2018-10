“Spese pazze” - la richiesta dell’accusa : «3 anni e 4 mesi per il viceministro Rixi» : Il procedimento riguarda le spese in Regione sostenute con i fondi dei gruppi nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012. Chieste le condanne anche per altri 21 tra ex e attuali consiglieri regionali.