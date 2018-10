Spazio | prossima missione Soyuz sulla Iss a novembre

meteoweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Laverso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è prevista per l’inizio di dicembre. Lo ha detto Sergey Krikalev, direttore esecutivo dei programmi spaziali con equipaggio presso la Russian State Space Corporation Roscosmosmos. La scorsa settimana alcuni problemi avevano impedito il lancio della navicella spazialeMS-10 verso la ISS dal Cosmodromo Baikonur in Kazakistan. Pochi minuti dopo il decollo, laè stata interrotta a causa del malfunzionamento del booster. “Il prossimo volo era previsto per dicembre, ma ora cercheremo di fare questo volo un po’ prima, l’equipaggio, che avrebbe dovuto volare il prossimo, volerà all’inizio di dicembre”, ha detto Krikalev all’emittente RT. L'articoloIss aMeteo Web.