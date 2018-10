Spazio | l' Europa va su Mercurio con la sonda Esa Bepi Colombo

Spazio - BepiColombo : l'Europa pronta a lungo viaggio verso Mercurio : Roma, 15 ott., askanews, - Tutto è pronto per il lancio della missione BepiColombo con destinazione Mercurio. A portare in orbita la missione - frutto dello sforzo congiunto dell'Agenzia spaziale ...

Spazio - sulla superficie di Europa lame ghiacciate alte 15 metri : Roma, 11 ott., askanews, - La luna di Giove, Europa, è stata identificata in passato come un habitat ideale per la vita extraterrestre, per via dei grandi mari di acqua liquida presenti sotto la sua ...

Spazio : lame di ghiaccio sulla superficie di Europa - missioni a rischio : La luna di Giove, Europa, è stata identificata in passato come un habitat ideale per la vita extraterrestre, per via dei grandi mari di acqua liquida presenti sotto la sua superficie. Ritenuta una meta ideale per l’esplorazione umana e robotica, potrebbe però rappresentare una minaccia per l’atterraggio di veicoli spaziali. A rivelarlo, un nuovo studio condotto da un team dell’Università di Cardiff e pubblicato su Nature Geoscience. Gli autori ...

Lazio-Apollon - Europa League 2019 : le probabili formazioni. Inzaghi cambia molti giocatori - Spazio al talento di Correa : Domani alle ore 18:55 inizia l’avventura della Lazio nell’Europa League 2018/19 contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria di misura e sofferta ad Empoli, deve obbligatoriamente conquistare i 3 punti, approfittando dello scontro diretto tra le altre due potenze del girone H (Marsiglia e Francoforte) per portarsi subito al comando. Così come lo scorso anno, il tecnico laziale, ...