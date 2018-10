Spagna-Inghilterra | stampa GB esalta la squadra di Southgate e attacca Ramos

Nations League - l'Inghilterra batte la Spagna per 3-2 : Un serata magica per l'Inghilterra di Southgate che esce vincitrice a Siviglia contro la [VIDEO] Spagna [VIDEO]di Luis Enrique con una prova magistrale ma sopratutto di alta efficienza offensiva. I leoni di Inghilterra hanno dominato per tutto il primo tempo mettendo più volte in difficolta' la Roja. Il match era cominciato come di consueto con gli spagnoli intenti a far girare la palla oltre a effettuare un vero e proprio dominio territoriale, ...

Calcio - Nations League 2019 : impresa Inghilterra - Spagna battuta a domicilio. La Svizzera passa in Islanda : Si sono disputate due gare valide per la Serie A della Nations League di Calcio questa sera: l’Inghilterra, motivata dallo spettro della retrocessione, è andata a vincere in Spagna e si è portata a due lunghezze dalla stessa, riaprendo ogni discorso, mentre la Svizzera è passata in Islanda ed ora si giocherà il primato con il Belgio, appaiato dopo questo successo. Nel Girone 4 la sorpresa della serata: la Spagna cede in casa per 2-3 ...

Nations League - Spagna-Inghilterra 2-3 : gol di Sterling - 2 - - Rashford - Alcacer e Ramos : Un'Inghilterra cinica e in grande spolvero travolge la Spagna a Siviglia per 3-2 e riapre il Gruppo 4 di Nations League. Nel primo tempo gli ospiti puniscono ogni disattenzione degli iberici, andando ...

