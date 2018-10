Spadafora M5s al Corriere |   Siamo diversi da Lega | no ad un arretramento

agi

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con dealle Pari opportunità, il pentastellato Vincenzo Spadafora lancia l'allarme sul rischio di un "culturale" in Italia, dai diritti degli omosessuali a quelli dei migranti. "Nella maggioranza ci sono sensibilità culturali molto diverse, a cominciare dai diritti", ha spiegato Spadafora in un'intervista aldella Sera, "noi dobbiamo restare alternativi allauna cosa diversa". "Rincorrerli per mezzo punto percentuale in più non serve al Paese e non e' coerente con il progetto del M5S", ha aggiunto. "Il contratto non prevede unculturale sui diritti", dice il sottosegretario M5s. "Non poscadere nella trappola di alimentare un clima di discriminazione verso chi ...