eurogamer

: Sony utilizzerà la blockchain per proteggere i DRM: applicazioni anche nel settore dei videogiochi? #PS4 #sony - Eurogamer_it : Sony utilizzerà la blockchain per proteggere i DRM: applicazioni anche nel settore dei videogiochi? #PS4 #sony -

(Di martedì 16 ottobre 2018)ha recentemente annunciato di voler adoperare la nota tecnologiaper tutelare i DRM di alcune sue proprietà intellettuali, iniziando da quelli sul materiale testuale educativo dellaGlobal Education, una delle tante costole del colosso nipponico.affirà laall'attuale sistema di DRM già presente su numerosi prodotti dell'azienda, che comprendono film, canzoni ma, come ben sappiamo, videogiochi. Data la natura stessa della, che permette di monitorare con assoluta semplicità qualsiasi transazione che ha come protagonista un determinato contenuto digitale.Come riferisce Engadget, per il momentonon ha annunciato di voler applicare laai DRM dei videogiochi per PS4 di prime e terze parti, ma se questa tecnologia dovesse rivelarsi efficace con i prodotti dellaGlobal Education, non è escluso che presto possa ...