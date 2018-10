Sono nove gli smartphone di Huawei e Honor con Android 9 Pie beta in Cina

Filippo Magnini - doping : sentenza il 6 novembre/ “È un caso complesso - anche perché ci Sono dentro io” : Filippo Magnini, caso doping: sentenza il 6 novembre. “È un caso complesso, anche perché ci sono dentro io”. Le ultime notizie: oggi al via il processo al Tribunale antidoping di Nado Italia(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Stefano Cucchi - nove anni per avere giustizia Sono troppi : Il caso Cucchi ci deve fare riflettere anche sui tempi irragionevoli della giustizia. A prescindere dalle responsabilità o meno anche di qualche magistrato. Perché sono trascorsi almeno 9 anni e passerà ancora del tempo prima di accertare con una sentenza (e forse anche definitiva) la responsabilità dei rei. Dei quali già oggi si sanno i nomi. Ora è certamente il tempo del tributo a una grande e ostinata donna come Ilaria Cucchi, che contro ogni ...

Alessio Cremonini : “Stefano non era caduto dalle scale - lo sapevamo. Ma nove anni Sono troppi” : Una notizia come quella di questa mattina – l'accusa fatta dal carabiniere Francesco Tedesco ai due colleghi di aver pestato Stefano Cucchi – ha turbato in maniera positiva Alessio Cremonini, il regista di "Sulla mia pelle", il film che racconta gli ultimi sette giorni di vita del geometra romano morto nelle prime ore del 22 ottobre del 2009, dopo essere stato prima accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, poi picchiato da ...

Snowboard - Sono nove i convocati per il raduno di slopestyle freesnow sul ghiacciaio di Hintertux : slopestyle freesnow al gran completo sul ghiacciaio di Hintertux fino da domencia 14 a venerdì 19 ottobre Leo Framarin, Elia Fuser, Francesco Tosi, Marco Kershhackl, Giorgia Locatin, Margherita Meneghetti, Olga Martinelli, Emma Gennaro e Federica Sola sono i nove convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni per il raduno delle squadre di slopestyle freesnow che si tiene sul ghiacciaio austriaco di Hintertux da domenica 14 a venerdì 19 ...

Humble Bundle : Hollow Knight - Hitman e 7 Days to Die Sono nell'offerta di novembre : Humble Bunde Monthly come saprete è una raccolta di giochi per PC che ogni mese ha qualcosa di diverso da offrire, e per questo mese di novembre avremo Hollow Knight, Hitman: The Complete Season 1 e 7 Days to Die, riporta Polygon.Per chi non lo sapesse si tratta di un abbonamento di 12 dollari mensili a Humble Monthly, con il quale ci garantiremo una serie di giochi dal valore decisamente maggiore, e per di più in chiavi Steam, per cui anche se ...

Samsung pronta a mostrare lo smartphone pieghevole a novembre - e ci Sono già tracce del nome : Samsung potrebbe mostrare in anteprima il proprio smartphone pieghevole già a novembre, e intanto lascia tracce nel codice di Samsung Galaxy S9. L'articolo Samsung pronta a mostrare lo smartphone pieghevole a novembre, e ci sono già tracce del nome proviene da TuttoAndroid.

Tutte le direzioni del nuovo album di Marco Mengoni atteso il 30 novembre tra Sonorità e location : Il nuovo album di Marco Mengoni ci mette di fronte a nuove sonorità. Il teaser del singolo che arriverà il 19 ottobre rivela una serie di novità che potrebbero sconvolgere le aspettative dei fan. La prossima prova di studio dell'artista di Ronciglione è attesa per il 30 novembre ma già qualcosa si può comprendere dai video teaser che ha rilasciato per annunciare l'arrivo del nuovo singolo che ha già una sua data d'uscita. Secondo quanto ...

Real Madrid - Sono diciannove i convocati di Lopetegui per la sfida con la Roma : la lista nel dettaglio : L’allenatore Lopetegui ha diramato la lista dei convocati per il match di Champions contro la Roma, in programma stasera al Bernabeu sono 19 i giocatori convocati dal tecnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, per la gara valida per la fase a giorni della Champions League che stasera vedrà la Roma ospite dei blancos al Bernabeu. L’elenco dei convocati. Portieri: Navas, Casilla e Courtois. Difensori: Carvajal, Sergio Ramos, ...

I dinosauri Sono tornati - ad Amelia dal 16 settembre al 25 novembre : Tra le novità introdotte ci sono il cinema 10D, una sala multimediale dove poter vivere un'esperienza immersiva nel mondo dei dinosauri, grazie a una proiezione tridimensionale e agli effetti ...

Venezia 2018 - Del Toro : “Sono amico di Cuaron - ma non l’ho favorito. Ha vinto nove a zero” : “Roma di Alfonso Cuaron ha vinto nove a zero. La decisione della giuria è stata unanime. Nessun favoritismo perché sono suo amico”. Parla il “papa” Guillermo Del Toro, presidente di giuria a Venezia 2018. E prova a fugare i dubbi sul Leone d’Oro concesso al collega messicano, coproduttore di un suo film, premio di cui si parla insistentemente fin da quando a metà luglio scorso sono stati presentati i titoli delle opere in gara. Vincerà Cuaron, ...

Crozza torna sul Nove con un personaggio inedito : “Ciao a tutti - Sono Danilo Toninelli. Siamo alla ricerca di nuove mangiatoie” : Venerdì 28 settembre torna, sul Nove, Fratelli di Crozza. Il comico geNovese vestirà i panni, tra gli altri, del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. La scorsa stagione il programma ha incassato una media di 1,2 milioni di telespettatori e uno share record del 5,7%. Video Discovery Italia L'articolo Crozza torna sul Nove con un personaggio inedito: “Ciao a tutti, sono Danilo Toninelli. Siamo alla ricerca di nuove mangiatoie” ...

Prima foto di NCIS 16 con Gibbs e la sostituta di Abby - Kasey : Diona ReaSonover al posto di Pauley Perrette : La Prima foto di NCIS 16 mostra quel che sarà uno degli aspetti più interessanti della nuova stagione, ovvero l'ingresso nella squadra di investigatori della sostituta di Abby Sciuto: l'addio di Pauley Perrette al cast della serie dopo 15 anni è infatti la novità più difficile da digerire per il pubblico di affezionati al procedural di CBS. Dopo la sofferta scelta dell'attrice di svestire i panni dell'acuta addetta alle analisi del ...

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello escono allo scoperto sui social : i due Sono una coppia : In passato si era parlato solo di un probabile flirt tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi ma oggi, martedì 21 agosto, ne arriva la conferma. È stata proprio la ex ombrellina ad ufficializzare ...