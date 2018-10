Sono nazista | voglio ucciderti Drag queen si rompe una mano per difendersi

huffingtonpost

(Di martedì 16 ottobre 2018) "Ha detto che voleva tagliare la mia gola da fr***o, ma questo fr***o non sarà un'altra vittima". In questo modo laMorgan McMichaels, scozzese nato Thomas White, ha spiegato su Instagram il perché della sua frattura alla.McMichaels ha raccontato la sua storia ai 250mila follower: "La miaè rotta.stato avvicinato da un uomo al negozio che mi ha detto di essere che voleva tagliarmi la gola. L'ho obbligato a finire il combattimento". E nella lotta a spuntarla è stata proprio la, che ha preso a pugni il suo aggressore fino arsi due dita.Visualizza questo post su InstagramSo ya my hand is broken .... I was approached by a man at the store Who informed me that he was a Nazi and he wanted to cut my faggot throat after he took a swing I obliged him and finished the fight.... this faggot will not be victimized ...