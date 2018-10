Sono gli stessi italiani i primi a essere vittime dei razzisti

Yara Gambirasio - Massimo Bossetti : "Sono innocente"/ Biglietto a Enrico Fedocci : "Dai voce a mia disperazione" : Omicidio Yara Gambirasio, Massimo Bossetti dopo la conferma dell'ergastolo: “Non doveva finire così”. La criminologa Roberta Bruzzone a La Vita in Diretta: “Basta, dica cosa le ha fatto”(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:20:00 GMT)

"Sono nazista - voglio ucciderti". Drag queen si rompe una mano per difendersi dall'aggressore : "Ha detto che voleva tagliare la mia gola da fr***o, ma questo fr***o non sarà un'altra vittima". In questo modo la Drag queen Morgan McMichaels, scozzese nato Thomas White, ha spiegato su Instagram il perché della sua frattura alla mano.McMichaels ha raccontato la sua storia ai 250mila follower: "La mia mano è rotta. Sono stato avvicinato da un uomo al negozio che mi ha detto di esser nazista e che voleva tagliarmi la gola. ...

Numero chiuso Medicina - nella manovra prevista l’abolizione : “Così tutti posSono accedere agli studi” : Tra le misure varate lunedì sera dal Governo in materia di sanità all’interno della manovra spunta a sorpresa l’abolizione del Numero chiuso nelle facoltà di Medicina. Lo riporta il comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri in cui si spiega la norma inserita nel disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019 prevendo appunto l’abolizione “permettendo così a tutti di poter accedere agli ...

Gli unionisti nordirlandesi Sono pronti alla “guerriglia” sulla Brexit : Roma. Il partito unionista nordirlandese Dup, che con i suoi dieci deputati dà la maggioranza al governo di Theresa May, promette “una guerriglia” contro l’intesa sulla Brexit proposta dall’Unione europea. Il nodo della questione è il cosiddetto “backstop”, un accordo di riserva tra il Regno Unito e

Compra i biglietti per il concerto degli U2 a Milano ma i posti non ci Sono : la storia di Serena : Lo racconta Il Fatto Quotidiano dando voce a Serena, una donna che si è imbattuta in una spiacevole situazione al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Aveva Comprato due pacchetti Vip, biglietti per il concerto degli U2 a Milano ma in una postazione privilegiata. I pacchetti Vip includono i biglietti migliori ed esperienze aggiuntive, come il check in dedicato e molto altro in base alla tipologia scelta. Serena raccolta a Il Fatto Quotidiano ...

Manovra - Tria : 'non vogliamo far saltare in aria Europa". Dimissioni? 'Non Sono per il masochismo' : Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, nel commentare la Manovra economica che ha avuto il via libera del Consiglio dei ministri.

Grande Fratello Vip 2018 - Cristiano Malgioglio contro Ivan Cattaneo : «Non mi imitare - io Sono unico» : L'ingresso di Cristiano Malgioglio nella casa era il momento più atteso da tutti i fan del Grande Fratello Vip 2018. Durante la diretta che stiamo seguendo minuto per minuto su Leggo.it , Malgioglio ...

Stasera Italia - ex primario contro il taglio delle pensioni d'oro : 'Sono soldi miei' : "Il mio taglio potrebbe addirittura arrivare a 500 euro al mese: come lo vogliamo definire? Un esproprio di Stato? Una vergogna? Comunque è un'ingiustizia" Con queste parole l'ex medico di 71 anni ...

WhatsApp - gli hacker ci spiano/ Ecco come scoprire chi Sono : Gli hacker ci spiano su WhatsApp: Ecco come scoprire chi sono. Esistono delle applicazioni che ci permettono di andare a scoprire nome e cognome di chi viola la nostra privacy.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 21:17:00 GMT)

Biraghi : «Sono orgoglioso di un'Italia che non molla mai» : FIRENZE - ''orgoglioso di essere italiano e di rappresentare un Paese fatto di persone che non sanno cosa vuol dire mollare. E noi che rappresentiamo questo Paese dobbiamo avere grinta, coraggio e ...

Il reboot di Streghe è sbagliato - le nuove Halliwell Sono ridicole ed esagerate femministe (recensione) : Stanotte negli USA è andato in onda il reboot di Streghe. Charmed, questo il titolo originale, rivisita la storia delle sorelle Halliwell in chiave moderna, ambientandola nella stessa casa ma apportando dei cambiamenti. Prue, Piper e Pheobe sono sostituite da Mel e Maggie Vera, e da Macy Vaughn (la sorella perduta, che apparirà tre mesi dopo la tragica morte della loro madre, Marisol). Le sorelle si riuniranno per combattere il cattivo di turno ...

Elettra Lamborghini a EPCC : «Un figlio? Non Sono pronta - voglio twerkare in faccia alla gente» : Torna col suo quarto appuntamento EPCC a teatro , il late night show da prima serata di Sky Uno. Martedì 16 ottobre a sedere alla scrivania del Teatro Parenti di Milano per sottoporsi alle domande di ...

Travaglio contro Severgnini : “Non Sono filogovernativo”/ Video Otto e mezzo : “Smettila di fare la caricatura!” : Travaglio contro Severgnini a Otto e mezzo, Video. “Non sono filogovernativo. Smettila di fare la caricatura!”, sbotta il direttore del Fatto Quotidiano contro il giornalista del Corriere(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Alimentazione - gli italiani Sono bocciati / Nonostante le materie prime c'è grande confusione sulle calorie : Gli italiani sono bocciati in Alimentazione: Nonostante le materie prime che ci offre il nostro paese siano ottime c'è grandissima confusione su varie cose tra cui soprattutto le calorie.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:11:00 GMT)