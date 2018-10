Sondaggi politici elettorali | cedono Lega e M5S | la manovra economica divide gli italiani

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) L’istituto di ricerche SWG ha pubblicato i nuovi. La rilevazione evidenzia un ulteriore perdita di consensi pere Movimento 5 Stelle. Entrambi hanno fatto registrare un calo nelle ultime intenzioni di voto VIDEO. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 30,5%, dopo aver perso lo 0,5% rispetto alla scorsa settimana. La flessione è maggiore per i pentastellati -0,9%, che scendono al 28,1%. Dando uno sguardo agli altri dati, si nota come siano solamente le forze minori ad incrementare. Infatti, anche Partito Democratico e Forza Italia sono in calo. Il primo 17,1% dello 0,1%, mentre il secondo 8% dello 0,3%. A far registrare la crescita maggiore sono Fratelli d’Italia 4,1% e Liberi e Uguali 2,9%. Entrambi dello 0,6% rispetto alla precedente rilevazione. Proseguendo verso il basso, troviamo Più Europa di Emma Bonino con il 2,6% -0,1%, tallonato da Potere ...