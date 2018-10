Sognando la Serie A | Soufiane Bidaoui | attaccante pronto al ‘salto’

Sognando la Serie A – Riccardo Marchizza - difensore di talento : Riccardo Marchizza è un calciatore italiano, difensore del Crotone, in prestito dal Sassuolo. difensore centrale molto fisico, può essere schierato anche come terzino sinistro, calcia anche i rigori. Inizia la carriera con la Primavera della Roma, nella stagione 2016-2017 viene aggregato alla prima squadra, allenata da Luciano Spalletti. Esordisce con la maglia della Roma l’8 dicembre 2016, all’età di 18 anni. Il 13 luglio 2017 ...

Sognando la Serie A - Radoslaw Murawski : centrocampista del Palermo : Radoslaw Murawski è un calciatore polacco, centrocampista del Palermo. Murawski è un centrocampista duttile, in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Ha sempre giocato nel campionato polacco, dove ha esordito a 17 anni. Inizio di carriera importante il 24 luglio 2017, firma un contratto triennale con opzione per il quarto con il Palermo, primo gol con la maglia rosanero il 6 agosto 2017 nella sfida interna contro la Virtus ...

Sognando la Serie A – Emanuele Ndoj - ottimo centrocampista : Emanuele Ndoj è un calciatore italiano naturalizzato albanese, centrocampista del Brescia e della nazionale albanese. Si tratta di un centrocampista offensivo che può essere impegnato anche come regista, bravo nel possesso palla, gioca con il piede destro e possiede un tiro discreto. Cresce calcisticamente nelle giovanili del Padova per poi approdare nel 2015 alla Roma, colleziona 50 presenza. Il 1º luglio 2016 viene ceduto a titolo ...

Sognando la Serie A – Boris Radunovic - portiere dal futuro assicurato : Boris Radunovic è un calciatore serbo, portiere della Cremonese in prestito dall’Atalanta e della nazionale Under-21 serba. Cresciuto nelle giovanili del Rad Belgrado, fa il suo esordio il 26 maggio 2013, nella sfida di campionato contro il Radnicki Niš. Nella stagione successiva non ottiene presenze in prima squadra, mentre nella stagione 2014-2015 diventa il portiere titolare. Nell’estate 2015 si trasferisce in Italia, ...

Sognando la Serie A – Agustín Vuletich - attaccante della Salernitana : Agustín Vuletich è un calciatore argentino, di origini croate, attaccante della Salernitana. Inizia la carriera nelle giovanili del Vélez Sársfield, debutta nella partita Vélez-Arsenal, terminata 3-0, entra al posto di Juan Manuel Martínez nei minuti finali. Il primo gol da professionista arriva il 23 aprile, in Vélez Sársfield-Quilmes (2-3), rete realizzata in pieno recupero. Il 28 gennaio 2012 firma un contratto che lo lega fino a ...

Sognando la Serie A – Marco Pinato - pupillo di Filippo Inzaghi : Marco Pinato è un calciatore italiano, centrocampista o difensore del Venezia in prestito dal Sassuolo. È un giocatore molto duttile: inizialmente schierato come attaccante, poi è stato impiegato nei ruoli di terzino e mezzala. Mancino, è dotato di una buona struttura fisica, velocità e agilità, per le sue caratteristiche è stato paragonato dal suo ex allenatore Filippo Inzaghi a Bryan Cristante. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ...

Sognando la Serie A – Gaetano Monachello - attaccante pronto ad ‘esplodere’ : Gaetano Monachello è un calciatore italiano, attaccante del Pescara in prestito dall’Atalanta. Prima punta centrale mancina, dotato di una buona forza fisica e buona tecnica individuale. Può giocare anche come seconda punta. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si trasferisce in prestito al Parma, al termine della stagione si accasa al Metalurh Donec’k, poi passa all’Olympiakos Nicosia. Poi tante esperienze con ...

Sognando la Serie A – Lamin Jallow - attaccante importante : Lamin Jallow è un calciatore gambiano, attaccante della Salernitana in prestito dal Chievo e della nazionale gambiana. Dopo aver giocato in patria con Bakau United e Real de Banjul a luglio 2014 passa al Chievo, gioca con la Primavera. Il 24 luglio 2015 passa in prestito al Cittadella, nel luglio 2016 ritorna per fine prestito al Chievo, in Serie A, debuttando il 28 agosto nella sconfitta per 1-0 in trasferta contro la Fiorentina. l 19 ...

Sognando la Serie A – Elio Capradossi - il prestito alla Spezia con l’obiettivo massima serie : Elio Capradossi è un calciatore ugandese naturalizzato italiano, difensore dello Spezia in prestito dalla Roma e della nazionale Under-21 italiana. E’ cresciuto nelle giovanili della Roma, vinto il Campionato Primavera 2015-2016 da capitano, poi l’esperienza al prestito in Bari. Nel gennaio 2018, dopo una stagione e mezza trascorsa al Bari, è tornato alla Roma, esordio in serie A il 6 maggio 2018 nel match contro il Cagliari, ...

Sognando la Serie A – Liam Henderson - centrocampista di talento : Liam Henderson è un calciatore scozzese, centrocampista del Verona e della nazionale Under-21 scozzese. Inizio nella massima Serie scozzese con la maglia del Celtic, ha disputato i minuti della partita dei preliminari di Champions League contro il KR Reykjavik nella stagione 2014-2015. Il 31 marzo 2015, ultimo giorno della finestra di trasferimento invernale in Norvegia, Henderson è passato al Rosenborg con la formula del prestito, poi fa ...

Sognando la Serie A – Nikolas Spalek - attaccante del Brescia : Nikolas Špalek è un calciatore slovacco, attaccante del Brescia e della nazionale Under-21 slovacca. Inizia a giocare a calcio nel Nitra, debutta a 17 anni giocando titolare nella sfida di campionato pareggiata per 0-0 sul campo dello Spartak Trnava, finisce il campionato con la retrocessione. A luglio 2014 si trasferisce allo Spartak Trnava, rimanendo in Superliga. Nel mercato invernale del 2015 passa allo Žilina, adesso ...

