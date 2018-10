optimaitalia

: Snervanti problemi mail #Libero anche oggi 16 ottobre: non funziona connessione server - OptiMagazine : Snervanti problemi mail #Libero anche oggi 16 ottobre: non funziona connessione server -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Ci risiamo, nuovissimiallastanno mettendo a dura prova la pazienza di molti utenti che usufruiscono del servizio di posta elettronica,16. Già nella giornata di ieri, avevamo esaminato un down abbastanza diffuso del servizio e in questa prima mattinata di martedì, a meno di 24 ore dal primo disservizio, ci troviamo a segnalarne un altro, nostro malgrado.La cattiva notizia è che iodierno sembrano addirittura essere più diffusi di quelli registrati ieri. Il tipo di malmento sembrerebbe invece essere lo stesso già evidenziato solo qualche ora fa enel caso di altri down del servizio: una notifica a video avvisa l'utente che nonlaaldi posta elettronica e come conseguenza, non si può né leggere la posta arrivata né tanto meno inviarne di nuova.LA fotografia delle anomalie ...