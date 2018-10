Snapdragon 845 di Qualcomm a confronto con A12 Bionic di Apple

OnePlus 6T finisce nuovamente su Geekbench con Snapdragon 845 - 8 GB di RAM e Pie : OnePlus 6T finisce ancora una volta su Geekbench, confermando la presenza di Snapdragon 845 e di Android 9 Pie e 8 GB di RAM. L'articolo OnePlus 6T finisce nuovamente su Geekbench con Snapdragon 845, 8 GB di RAM e Pie proviene da TuttoAndroid.

Scopriamo nuovi dettagli su Qualcomm Snapdragon 8150 - il successore di Snapdragon 845 : Scopriamo nuovi dettagli su Snapdragon 8150, il chipset che succederà a Snapdragon 845, indicato finora con la sigla Snapdragon 855.

Un Samsung Galaxy A con lo Snapdragon 845 in cantiere? Potrebbe secondo alcune voci : La prossima mossa di Samsung Potrebbe essere tutta rivolta a contrastare il predominio orientale di colossi come Xiaomi e Huawei. A corroborare le ultime voci già trapelate di recente emerge un presunto progetto piuttosto interessante: inserire un processore come il Qualcomm Snapdragon 845 in un Samsung appartenente alla serie A.

Razer Phone 2 compare su AnTuTu : Snapdragon 845 e niente notch : Razer Phone 2 sarà svelato entro la fine del 2018, anche se ancora non si hanno date precise riguardo il suo arrivo, ma grazie ad AnTuTu possiamo avere informazioni interessanti sulle specifiche tecniche di questo nuovo gaming Phone. Infatti il nuovo Razer Phone 2 è comparso nel database di AnTuTu, così da capire un po' le sue caratteristiche, anche se certe cose erano già praticamente scontante. Una di queste era il processore, che ...

Nubia Z18 è ufficiale con mini notch - Snapdragon 845 e versione Van Gogh : Nubia Z18 è stato presentato ufficialmente in Cina: andiamo a scoprire caratteristiche tecniche, immagini, prezzi e dettagli del nuovo top di gamma della casa cinese.

LG V40 ThinQ in arrivo con 5 fotocamere - Snapdragon 845 e un super audio : Stando alle ultime indiscrezioni, a caratterizzare LG V40 ThinQ vi dovrebbero essere ben 5 fotocamere: tre sul retro e due sulla parte frontale

Huawei Kirin 980 vs Snapdragon 845 : i primi dati prestazionali a confronto dall'IFA : Sono stati forniti alcuni dati prestazionali del nuovo chipset Huawei Kirin 980 confrontato con lo Snapdragon 845, il chipset per smartphone android attualmente più veloce sul mercato.Durante la fiera dell'IFA 2018 di Berlino, Huawei ha ufficializzato il suo nuovo chipset top di gamma di ultima generazione il Kirin 980, il primo chipset ad utilizzare un processo produttivo a 7nm.Huawei Kirin 980 vs Snapdragon 845: i primi dati disponibili ...

Xiaomi presenta POCOPHONE F1 con Snapdragon 845 - fino a 8 GB di RAM e prezzi da paura (aggiornato) : Xiaomi ha presentato ufficialmente in India POCOPHONE F1, in tutto e per tutto un degno rivale di OnePlus 6, dalle prestazioni mirabolanti e dal prezzo incredibile.

Secondo Geekbench lo ZTE Axon 9 Pro avrà un processore Snapdragon 845 e 6 GB di RAM : Grazie al database del popolare test benchmark Geekbench abbiamo la conferma di alcune delle caratteristiche tecniche di ZTE Axon 9 Pro

Xiaomi POCO F1 con Snapdragon 845 : 8 GB di RAM e prezzi competitivi/ Parte la sfida al One Plus : Xiaomi POCO F1 con Snapdragon 845: 8 GB di RAM e prezzi competitivi. Parte la sfida al One Plus da Parte della multinazione della Cina: ecco le caratteristiche tecniche