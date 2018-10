SLA | un nuovo test del sangue per scoprirla e prevedere come evolverà

Giulia De Lellis in vacanza in ISLAnda con Cristiano Iovino : nuovo amore in vista? : Nonostante alcune settimane fa avesse dichiarato al magazine di Uomini e Donne di essere felicemente single, pare che il cuore di Giulia De Lellis sia tornato a battere. Ad alimentare le voci sono le foto di una vacanza in Islanda con Cristiano Iovino, il personal trainer romano già noto al pubblico del dating-show di Maria De Filippi per essere l'ex di Sabrina Ghio.Entrambi hanno postato contenuti dalla città del nord Europa, e ...

Temptation ISLAnd : Zenga e Sgolastra di nuovo insieme dopo l'addio al falò (RUMORS) : A poche ore dalla messa in onda del falò finale di Temptation Island Vip, in cui Alessandra Sgolastra è stata lasciata dal fidanzato Andrea Zenga [VIDEO], sembra che tra i due non sia definitivamente finita. Nonostante tutta la delusione e l'amarezza del giovane per il comportamento della fidanzata, i fan della coppia sono convinti che la decisione di Andrea non sia definitiva e gli indizi che circolano in rete fanno pensare che i due giovani ...

Google Pixel SLAte : il nuovo tablet con Chrome OS : Sin dalla sua uscita Chrome OS ha seguito tutta una serie di miglioramenti per poter diventare un sistema operativo completo e capace di soddisfare la stragrande maggioranza di bisogni dell’utenza. Prima di tutto lo si leggi di più...

Djokovic : 'Credo di poter vincere di nuovo quattro SLAm di fila' : Ogni stagione è un nuovo mondo e una nuova sfida. Sono una persona e un giocatore diverso rispetto a tre anni fa. Lo so che ognuno vuole usare il parametro del 2015 come riferimento per tutte le ...

Nicolò Ferrari / Piange per Nilufar Addati : lei "sceglie" di nuovo Giordano! (Temptation ISLAnd Vip) : Nicolò Ferrari è riuscito a infilarsi nella crepa tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Riuscirà a separarli in vista del falò atteso per questa sera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:05:00 GMT)

Temptation ISLAnd Vip – Terza puntata del 2 ottobre 2018 – Nuovo falò anticipato. : Terza puntata, in prima serata su Canale5, con la prima edizione di Temptation Island Vip. Questa sera in prima serata va in scena la seconda puntata. La prima ha catturato circa 4,5 milioni di telespettatori con il 19,9% di share, la seconda della settimana scorsa ha visto incrementare gli ascolti raggiungendo un ottimo 22,20% .Alla […] L'articolo Temptation Island Vip – Terza puntata del 2 ottobre 2018 – Nuovo falò anticipato. sembra ...

Wall Street sale con nuovo Nafta. Piazza Affari perde SLAncio - spread sopra 270 : Piazza Affari perde slancio dopo la mattinata di rimbalzo: Tim e gli istituti di credito riducono i guadagni del Ftse Mib. Intanto lo spread torna sopra 270 e il rendimento del Btp 10 anni risale a 3,22%. Euro/dollaro sopra 1,16. Petrolio in rialzo. Moscovici critica i saldi di bilancio italiani...

Valeria Marini - nuovo amore dopo Temptation ISLAnd Vip? : Temptation Island Vip è Valeria Marini: il docu-reality incentrato su coppie "celebri" (per la maggior parte scarti di altri reality o figli di gente nota) indotte in tentazione è sorretto dalla vivacità della giunonica soubrette sarda, che sta facendo impazzire i social con le sue perle, tra tutte "Ci sono le cotolette" e altre frasi che hanno come soggetto il cibo.In realtà si sussurra molto fortemente che l'ex showgirl del Bagaglino, ...

Benjamin SLAde a La Vita in Diretta/ Il milionario inglese cerca la donna della sua vita : nuovo appello in TV : Il baronetto Benjamin Slade, sarà ospite de La vita in Diretta. Il 72enne infatti, è divenuto famoso nel corso delle scorse settimane perché cerca disperatamente una moglie.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:29:00 GMT)

Ascolti Tv 25 settembre : nuovo record per Temptation ISLAnd - battuta Rai Uno : Arrivano i dati auditel della prima serata di ieri 25 settembre 2018. A scontrarsi sono state la fiction 'Una pallottola nel cuore' e il docureality Temptation Island Vip. A trionfare nel prime time è stato il programma condotto da Simona Ventura che ha convinto 3,99 milioni di persone. Un successo in prima serata i cui numeri superano di gran lunga lo share della puntata d'esordio della scorsa settimana e segnano un nuovo record ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il nuovo disastro a Mediaset : 'Cosa le ho visto fare a Temptation ISLAnd' : Non solo Uomini e donne. La 'truffa' di Sara Affi Fella rischia di sbarcare anche a Temptation Island , a cui aveva partecipato insieme a Nicola Panico . A parlare, su Instagram, è Francesca Baroni , ...

Nuovo centro iSLAmico - il Comune dà l'ok e la Lega fa ricorso : BOLOGNA Il consiglio comunale di Bologna ha approvato la delibera sulla permuta del complesso immobiliare dove si trova il centro di cultura islamica di via Pallavicini, con un'area di viale Felsina. ...

Uomini e Donne anticipazioni : Andrew di Temptation ISLAnd nuovo corteggiatore : anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Dal Corso è il nuovo corteggiatore di Mara Fasone Grossa novità a Uomini e Donne. Nella registrazione del Trono Classico avvenuta domenica 23 settembre si è presentato alla corte di Maria De Filippi Andrea Dal Corso. Il ragazzo è conosciuto ai più con il nome di Andrew e per la […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Andrew di Temptation Island nuovo corteggiatore proviene da Gossip e Tv.